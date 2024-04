El HCD aprobó un nuevo marco regulatorio del sistema de transporte de Paraná

La legislatura de la capital entrerriana se reunió en el Recinto ubicado en el Palacio Municipal, en su cuarta sesión ordinaria de este año.Allí, se aprobó establecer un nuevo marco regulatorio del Sistema de Transporte de Paraná, y derogó la actual ordenanza en la materia.

Es necesario entender que la empresa seguirá teniendo las obligaciones que le corresponden en función de la ordenanza en la que se firmaron los pliegos

Asamblea Ciudadana destacó la iniciativa

UTA: “La que debe es la empresa”

Al respecto el presidente del Honorable Concejo Deliberante, David Cáceres, informó a Elonce que “estamos aquí para derogar la ordenanza 9462, que regula el transporte de pasajeros urbanos y que a la luz está que no ha servido para regulador".Además, "no queremos que se condicione al Estado Municipal. En este marco, la idea. Lo estamos haciendo es derogar un marco regulatorio que era lo que regulaba todo el transporte, promoviendo otro más genérico. La empresa está haciendo un abandono de servicio y en función de eso, si se llegan retirar, tendremos un nuevo marco que se pueda ajustar a la realidad”, sumó.En tanto, el concejal, Juan Enrique Ríos, mencionó que “, pero pretenden que el Estado se haga cargo de los salarios y en realidad corresponde a los empresarios”.Sobre el nuevo marco regulatorio, mencionó que “la idea es que regule nueva situación, la actual concesión se rige por lo que ya está firmado. Esto lo que permitirá es que, durante este proceso de emergencia, contemos con herramientas jurídicas para resolver el problema con diversas alternativas”.“Es un sistema de transporte agotado, por la forma que se manejó la empresa prestataria”, cerró.En tanto, el presidente del bloque de Juntos, Leandro Javier Fernández remarcó la importancia de crear otro marco regulatorio y ordenar el sistema de transporte.Por su parte, desde la Asamblea Ciudadana destacaron que “nos da la sensación de que se pretende un cambio que hemos esperado y en el que hemos contribuido con presentaciones e ideas que hemos dado por escrito y que la intendenta ha leído y ha tomado”, afirmó Alicia Glausser, pero aclaró que “nos faltan algunas cosas, como por ejemplo las frecuencias de los colectivos; cuándo van a hacer la nueva licitación, cuánto tiempo va a pasar cuando tengamos servicio y eso no lo dice en el proyecto, pero, suponemos que lo van a reglamentar de otra manera porque está mencionado pero no se explica cómo se diseñará”, remarcó la representante vecinal.Otro integrante de la Asamblea Ciudadana destacó el nuevo proyecto para avanzar en una solución sobre el transporte público de pasajeros en la capital entrerriana y área metropolitana. “, que, en el marco regulatorio actual, está muy relativizado.Mientras los trabajadores de la empresa de colectivos cortaban la calle, el integrante de la Asamblea Ciudadana, recordó que “el vicentendente, dijo que se va a respetar el contrato con la empresa, pero. De esa manera, cuando haya paro, se habiliten esas concesiones provisorias, para que se brinde servicio y los vecinos no quedemos a pie”, señaló.Finalmente,”, concluyó.El secretario general de UTA Entre Ríos, Gustavo Rupp, dialogó conque se debatió en el Concejo Deliberante. “Lo que más nos preocupa es el salario de los trabajadores.”, dijo el gremialista y agregó que “el Municipio ha puesto manos a la obra para que la empresa reaccione, pero los empresarios no tienen comunicación con nosotros y tampoco con el Municipio”, aclaró Rupp.Al respecto, el representante de UTA Entre Ríos, se preguntó: “¿quién le paga a los trabajadores? Nosotros, seguimos a la deriva.”, resaltó Gustavo Rupp.Tras ser consultado por las concesiones provisorias que establece la nueva ordenanza, Rupp consideró que “y escuchar, peroy agregó que “esperamos leer el texto y poder disipar todas las dudas que tengan los trabajadores”.

