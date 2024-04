Sin colectivos en Paraná: Romero pidió “responsabilidad” a empresa de transporte

“Es una situación que Paraná muchas veces ha visto”, definió ala intendenta Rosario Romero alque afecta a la capital entrerriana y su área metropolitana; y se refirió al desarrollo, en el ámbito del Concejo Deliberante, de un nuevo marco regulatorio del Sistema de Transporte de Paraná, junto a la derogación de la actual ordenanza en la materia. “Es el tratamiento de una ordenanza en el HCD que procura establecer hacia el futurocon los que hoy me solidarizo porque hace muchos días que están sin colectivos en la ciudad”, fundamentó.“Mi solidaridad es con quienes no pueden ir a sus trabajos, a la escuela y a sus lugares de recreación porque no cuentan con el transporte público”, expresó la mandataria municipal.Y agregó: “Mi propósito como intendenta, y de todos los bloques de concejales, es el depara que estos retomen sus tareas”. “Entendemos el reclamo de los trabajadores, pero les solicitamos, independientemente de que haremos todo lo posible por diseñar un nuevo sistema para el futuro y que sea apropiado a los intereses de la gente, que necesita continuidad y regularidad, además de colectivos limpios y que estén circulando todos los días sin interrupciones en la ciudad”, argumentó la intendenta., cerró.