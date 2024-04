Paro de colectivos: Municipio analiza acciones “civiles y penales” contra ERSA

Al cumplirse una semana de paro de choferes de colectivos en la capital entrerriana y el área metropolitana, la secretaria de Movilidad de la municipalidad de Paraná, Katherina Stickel, sostuvo que “los canales de comunicación entre el municipio y el sindicato se encuentra habilitados”.Remarcó que están al día en cuanto a las obligaciones que tiene la comuna “en lo que respecta a la compensación de las diferencias del costo y el valor real del pasaje, que, al igual que los ajustes a partir de la actualización tarifaria. El BEGU pasó de 14 a 48 millones de pesos mensuales. Hemos transferido lo correspondiente a dos meses por 68 millones de pesos más allá del adelanto de la cuota”, aseguró la funcionaria aY continuó: “en cuanto a las demás variables del sistema de subsidios, la provincia continúa enviando lo que transfería al año 2023 con una disminución por un nuevo criterio en cuanto a la distribución de subsidios a los servicios urbanos que operan en Entre Ríos. Con respecto al subsidio nacional se eliminó el Fondo Compensador que nutría al interior del país de este subsidio”.Stickel aseveró que “en este momento, desde el primer día de paro,. También se está trabajando en”.Afirmó que “cada día, a primera hora de la mañana se cursa la orden de servicio correspondiente a partir de advertir la no circulación de las unidades. Posteriormente eso deriva en una multa”.Confirmó que“La calidad que hace al transporte está en deuda con los paranaenses. Eso nos lleva a plantearnos hasta qué punto seguimos alimentando una dinámica que no ha tenido resultados”, expresó la secretaria de Movilidad de la municipalidad.Y ejemplificó: “Supongamos que aportemos más fondos, más allá de que no tenemos la posibilidad, se destraba el conflicto hasta un nuevo incumplimiento de la empresa para con sus trabajadores. Nuevamente estaríamos ante una paralización del servicio y los usuarios seguirían subiendo a las mismas unidades, en malas condiciones, sin higiene”.Remarcó que retinaron colectivos de circulación priorizando la seguridad de los usuarios. “Seguir abonando este sistema no lleva a ningún lugar Queremos discutir la calidad del servicio. Hasta el momento no hemos evidenciado una mejora como se había acordado en la actualización tarifaria”, acotó.”, reiteró.Y enseguida, advirtió: “Los incumplimientos pueden llevar a revocar la concesión, que rige hasta el 6 de diciembre de 2025, y estamos evaluando otras alternativas”.Consultada sobre la eliminación de subsidios nacionales, recordó que “nuestra intendenta ha encabezado una red” de jefe comunales que “reclama sostenidamente la restitución de esos fondos. Se han llevado adelante las distintas actuaciones administrativas y se evaluaron las acciones jurídicas”.que siempre nos lleva al mismo lugar”, ratificó.Finalmente, Stickel señaló que “. Entendemos el enojo de la gente. Queremos contar con un servicio de transporte de calidad”, completó.