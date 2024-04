Sin colectivos en Paraná: Transporte pretende conformar “una mesa de diálogo”

Al cumplirse una semana sin servicio de colectivos urbanos en Paraná y el área metropolitana, autoridades provinciales de Transporte se hicieron presentes en el acampe que desarrollan los choferes nucleados en UTA Entre Ríos para lograr conformar “una mesa de diálogo” entre las partes que alcanza el conflicto.el secretario provincial de Transporte, Juan Diego Elsesser.Y agregó: “Desde que asumimos, venimos viendo el conflicto y tratando de pagar los subsidios para no llegar a esto (la falta de servicio) pero con la quita de subsidios de parte del gobierno nacional estamos en esta situación”.“El gobierno provincial arbitra todos los medios, paga el subsidio como corresponde al tercer día hábil del mes y es lo que los choferes tienen depositado hoy en día”, explicó Elsesser.Entonces, si a Buses Paraná llegan los subsidios municipales y provinciales, donde está la recaudación de la empresa por la operatividad del servicio de transporte urbano de pasajeros en la capital entrerriana y el área metropolitana. UTA Entre Ríos mantiene un paro por tiempo indeterminado porque los choferes no recibieron la totalidad de sus haberes, sólo el 30%.Según supo, dos trabajadores fueron despedidos y hay preocupación entre los choferes por la no renovación de contratos laborales que vencen en estas fechas. “Vamos a ver cómo se lleva adelante una negociación sobre eso también”, acotó el ex dirigente de UTA y ahora funcionario provincial.