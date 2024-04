El paro de colectivos cumple una semana: los choferes siguen acampando

Paraná Instan a acompañar a los colectiveros en el acampe por el no pago de sueldos

Comienza otra semana y los usuarios siguen sin servicio de colectivos en Paraná y el área metropolitana. Los choferes continúan acampando en la empresa Mariano Moreno, a la espera de que les depositen la totalidad del salario.que “parece no importar la problemática que estamos viviendo, en este quinto día de paro. Qué sucederá con la gente de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde. A la gente se le va a terminar la plata porque tiene que venir en remis, en el marco del alto costo inflacionario que vivimos. No tenemos respuestas de nadie. Estamos acá tirados”.“No tenemos comunicación, los afectados son los ciudadanos. Debería haber más de compromiso y palabra por parte del municipio para que la gente sepa lo que está sucediendo”, agregó.En ese marco, vecinos de Paraná convocaron a realizar, quienes debieron frenar la prestación de servicios como medida de fuerza, al no recibir el pago total de sus sueldos. El conflicto cumplirá siete días:La manifestación se realizará a siete días de haber iniciado la medida de fuerza.Seguidamente, el miércoles 10 de abril se realizó una reunión dedonde participaron representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la empresa Buses Paraná y la Municipalidad de Paraná. Sin embargo, el encuentro no tuvo resultados positivos ya que la concesionaria del servicio no llevó ninguna propuesta al considerar que la Municipalidad adeuda dinero desde 2020 y adujo falta de fondos para pagar a los trabajadores.publicóAl día siguiente, el jueves 11, los choferes se reunieron en el depósito de calle 3 de Febrero de la capital entrerriana para realizar una audiencia donde determinaron que, ante la falta de respuestas, el paro continuaría y se determinó un acampe hasta obtener respuestas por parte de la empresa y la Municipalidad. "Queremos que se termine esa disputa de que la empresa no puede pagar los sueldos porque la Municipalidad debe plata. Nosotros estamos en el medio de todo esto, tanto los choferes como los usuarios", había indicado el secretario General de UTA, Juan José Britos. "Acamparemos aquí en el depósito y nos mantendremos hasta recibir una respuesta afirmativa", ratificó el dirigente.