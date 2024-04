Usuarios, sin colectivos: "No recibimos la totalidad del sueldo”, dicen choferes

Los choferes de colectivos continúan acampando en la empresa Mariano Moreno, a la espera de que les depositen la totalidad del salario.que “parece no importar la problemática que estamos viviendo, en este quinto día de paro. Qué sucederá con la gente de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde. A la gente se le va a terminar la plata porque tiene que venir en remis, en el marco del alto costo inflacionario que vivimos. No tenemos respuestas de nadie. Estamos acá tirados”.“No tenemos comunicación, los afectados son los ciudadanos. Debería haber más de compromiso y palabra por parte del municipio para que la gente sepa lo que está sucediendo”, agregó.Confirmó que “el acampe se va a extender durante todo el fin de semana, los compañeros están pasando necesidades”.Por su parte, Daniel Reis, delegado de ERSA, dijo que “estamos a mediados de mes y solo hemos cobrado un mísero porcentaje del salario. Nos deben cuotas de los meses anteriores. La plata se gastó en lo más importante y hoy por hoy no queda para seguir tirando. Es complicado”.“UTA nos acercó bancos, sillas, comida, estamos peleándola en la carpa. Nos vamos turnando, la vamos llevando. La angustia aumenta día a día, más viendo que no hay respuestas, ni siquiera una charla. Hubo una reunión el otro día que fracasó”, señaló.Expresó que “pedimos disculpas a la gente, son los que la sufren igual que nosotros. No sé si comprenden o no, lo entienden en cierto modo. No es nada nuevo, lo venimos viviendo hace años. Llega el cuarto día hábil y no se sabe si va a estar el sueldo completo, si van a pagar”.