Transporte: Políticas para la República denunció falta de acción municipal

En una situación de tensión frente a la empresa Mariano Moreno, se encuentran los choferes de colectivos acampando a la espera de que se les deposite el sueldo correspondiente. Ante este conflicto, el referente de Políticas para la República, Armando Sánchez, se acercó al lugar y expresó sus opiniones a: "Sosteníamos que la ordenanza de emergencia que se aprobó por unanimidad de los concejales de la Libertad Avanza, Cambiemos y del Peronismo, iba a ser un parche y no una solución, era patear la pelota para más adelante".Según Sánchez,haciéndolo más eficiente para comenzar a buscar una solución. "El plazo ya venció y no se presentó ninguna medida para hacer más eficiente el sistema del transporte público, lo cual afecta la vida de tantos vecinos de Paraná", afirmó.Sánchez también señaló que, a partir de ahora, la ordenanza de emergencia permite que la intendenta disponga del aumento del boleto por decreto, sin necesidad de pasar por el consejo deliberante. "Vemos que eso es una discrecionalidad porque no hay debate ni discusión;El referente político destacó la responsabilidad de la gestión municipal en el control de la cantidad de unidades, la calidad y el mantenimiento de los coches. "Aparte, la gestión municipal debe brindar una aplicación que funcione, y ya vamos cuatro meses con una aplicación que no cumple con su función, lo que no da placibilidad al vecino", subrayó.Según Sánchez,Consultado sobre cómo subsanar esta situación para evitar que el paro de colectivos por falta de pago se repita al comienzo de cada mes, Sánchez indicó: "La clave es hacer un sistema más eficiente, y todo eso depende de la gestión municipal porque ni siquiera la empresa puede hacer los recorridos o brindar una serie de acciones que harían más eficiente el sistema. Claramente, esto hoy da pérdidas, pero también es responsabilidad de la empresa que firmó este convenio con estas reglas; entonces, la empresa se tiene que atener a eso.