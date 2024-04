Disminuye la cantidad de casos de dengue en Entre Ríos

Sociedad Confirmaron 280 muertes y más de 396 mil casos de dengue en el país

Como cada lunes, el Ministerio de Salud de Entre Ríos actualizó los datos en relación al dengue: Se notificaron 1.646 nuevos casos al sistema de carga de datos, de los cuales 581 tuvieron inicio de síntomas en la última semana.Luego de que en el último mes se evidenciara un amesetamiento en la cantidad de contagios de dengue en Entre Ríos, las cifras del último reporte indican que comenzaron a disminuir. Aún así, más allá de que los indicadores permiten prever un panorama optimista de cara a las próximas semanas, es importante sostener las conductas preventivas y no bajar los brazos.La información actualizada con los datos correspondientes a la semana epidemiológica 17 (que va del 21 al 27 de abril) puede consultarse en el monitor de casos de dengue disponible en la página web del Ministerio de Salud de Entre Ríos.Allí se detalla que en los últimos siete días los departamentos que reportaron mayor cantidad de casos fueron Paraná (423), Gualeguaychú (304), Concordia (241) y Federación (222). También presentaron un número importante de casos los departamentos Uruguay (140) y Villaguay (111).Además, en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2023 al 28 de abril de 2024, la provincia registra un total acumulado de 17.777 casos notificados.Es importante tener presente las manifestaciones de la enfermedad para saber ante qué signos acudir a los servicios de salud.Los síntomas frecuentes incluyen: fiebre, náuseas y vómitos, enrojecimiento e inflamación de la piel, y dolor intenso de cabeza, detrás de los ojos, en músculos y articulaciones.Pero no son los únicos. La enfermedad también puede tener formas graves y causar la muerte. Por eso, se debe acudir a un establecimiento de salud de inmediato en caso de presentar alguno de los signos de alarma como dolor abdominal intenso y continuo; mareos o desmayo; vómitos persistentes; intolerancia a líquidos y alimentos; somnolencia; intranquilidad o irritabilidad y/o sangrados.Tras unas semanas de amesetamiento de casos, se espera que la curva de contagios retroceda en las próximas semanas. Pero no hay que perder de vista que la enfermedad no se transmite de persona a persona sino que lo hace por medio del mosquito Aedes aegypti, por lo que resulta fundamental mantener las medidas preventivas para limitar su presencia, tales como la limpieza de las superficies y recipientes que retienen agua, donde el mosquito se reproduce.Si bien el avance del otoño puede llevar a suponer que el mosquito del dengue podría desaparecer ante la baja de las temperaturas, los especialistas advierten que no es así.Eso ocurre porque los huevos que las hembras del Aedes aegypti colocan en esta época del año, que pueden sobrevivir a las bajas temperaturas, se mantienen viables hasta la llegada de la primavera. Por eso, la clave es la prevención a través de la limpieza de recipientes y la eliminación de cualquier elemento que pueda retener agua.