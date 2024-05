Homenajearon al brigadier mayor Héctor Luis Destri, excombatiente de Malvinas

Descubrieron una placa en homenaje al brigadier mayor Héctor Luis Destri, quien participó durante la guerra de Malvinas. La ceremonia se desarrolló sobre calle Alameda y coincidió con el aniversario de la primera acción en combate de la Fuerza Aérea Argentina.



Tras el homenaje, Destri en declaraciones a Elonce , valoró que “este reconocimiento es un orgullo sobre lo que hizo nuestro pueblo por Malvinas durante la campaña que se realizó en 1982”. “Todos deben recordar el esfuerzo y dedicación con la que se trabajó y la lucha los soldados”.

“Nunca pensé que iba a venir tanta gente, todos estuvieron contentos y con ganas de festejar, no por mi sino por lo que significa Malvinas para todos”, dijo y acotó que la gesta de Malvinas “sirvió para mostrarle al mundo lo que vale la Fuerza Aérea y nuestros hombres, que con solo tres meses de instrucción combatieron a unos enemigos altamente superiores en experiencia”.



Acto seguido, valoró que “las Malvinas significan muchísimo, fueron, son y serán siempre argentinas, aunque estén bajo el dominio del imperio británico”



Al ser consultado por su rol en Malvinas, contó que se desempeñó junto con cinco entrerrianos y recordó que durante el combate, tenía un cassette con música de los Hermanos Cuesta y lo escuchaban asiduamente. “En una oportunidad dieron el alerta roja de un bombardeo, nos fuimos rápido al refugio, pero nadie apagó el pasacassette y por ello los Hermanos Cuesta cantaron en medio de las bombas que caían”.



En otro momento de la entrevista, recordó que en una oportunidad cuando Sergio Montiel era gobernador de Entre Ríos “homenajeó a los excombatientes y convocó a los Hermanos Cuestas para amenizar la situación. Allí, cuando hice el brindis le conté la historia a los cantores y se emocionaron muchísimo. Me dijeron No podemos seguir cantando de la emoción ”, concluyó.