Lluvias y temperaturas: qué pronostica para mayo en distintas zonas de Argentina

El evento El Niño ya llegó a su fin, pero la circulación asociada a este tipo de fenómeno todavía sigue mostrando un remanente de actividad y por ende, se siguen observando algunas de sus consecuencias sobre territorio Argentino, e incluso parte de Sudamérica., con precipitaciones de variada intensidad, especialmente las que se registraron sobre la zona del NEA. Pero también hubo zonas en las que las precipitaciones no fueron extremadamente abundantes, pero si muy persistentes, con lloviznas, lluvias débiles, neblinas y mucha nubosidad.Según el especialista, “al retirarse definitivamente el evento El Niño, los patrones climáticos de gran escala pierden fuerza y comienzan a tener mayor sustento los patrones de media y baja escala. Pero no hay que dejar pasar que todavía la circulación de El Niño puede dejar algún cimbronazo hasta que termine de reestablecerse la circulación “neutral””.Por estas características, al analizar los pronósticos de largo plazo se observa que “, particularmente sobre la provincia de Buenos Aires y el sur de Litoral”, incluidaPrecisó que “probablemente esta tendencia de lluvias superiores a los niveles medios se observe más”.Respecto a las marcas térmicas, se prevé que el mes de mayo en Argentina tenga un comportamiento típico en la mayor parte del país. Pero sigue siendo la franja norte la porción del territorio nacional que mantiene valores superiores a los promedios.En el transcurso de este año, “el sector norte del país ha registrado valores muy superiores a los niveles medios, reflejándose en varios récords históricos. Tanto los valores máximos como los mínimos fueron superiores a los promedios, pero mostrando la particularidad que las temperaturas mínimas fueron muy elevadas, con registros nocturnos prácticamente extremos”.Para mayo, “la situación no dista demasiado de lo que ya viene ocurriendo en el transcurso del 2024, ySi bien las temperaturas serán más elevadas que los niveles medios, “los valores esperados van en descenso debido a la menor radiación solar de la época del año”, estimó De Benedictis enDestacó que “, de hecho, durante la primera semana del mes de mayo podrían comenzar a registrarse eventos de heladas especialmente en el centro y sur de la región Pampeana”.