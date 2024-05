Joven discutió con kiosquero por $50, mató a la hija y recibió una dura condena

En las últimas horas, la Justicia marplatense condenó a un joven de 22 años luego de un juicio abreviado en el que aceptó la culpabilidad por el crimen de Romina Gilardi, asesinada el 5 de febrero de 2022 tras una discusión que el autor del crimen mantuvo con el padre de la víctima.La pelea se originó entre Facundo Santoro, el joven condenado, y el padre de Gilardi, dueño de un kiosco. Aquel día, cerca de las 3 de la mañana, Santoro acudió junto a su pareja a comprar cervezas y una diferencia de 50 pesos inició el conflicto.El hecho ocurrió en la madrugada del 5 de febrero de 2022, en un kiosco que funciona las 24 horas en calle 71 al 4600, un sector del barrio Nuevo Golf. Por el hecho, Santoro recibió una pena de 14 años y seis meses de cárcel.Tras la discusión, el asesino prometió regresar. A los 20 minutos, dos hombres en moto pasaron por el lugar y dispararon varias veces contra un grupo de personas que permanecía en la puerta del kiosco. Allí estaba Romina Gilardi junto a su hija de 17 años.En aquel primer intento de agresión nadie salió herido. Sin embargo, minutos más tarde un auto apareció en la zona con Santoro como acompañante. Tras pasar por la calle 71 al 4600, el joven sacó el cuerpo por la ventana y disparó seis veces su pistola calibre 22.“Gorda me dieron, gorda me dieron”, gritó Gilardi tras recibir un balazo en la espalda, ante la mirada de su hija, mientras buscaba alcanzar su casa para resguardarse. Si bien fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), la mujer no pudo recuperarse y murió producto de la lesión que culminó en un paro cardíaco traumático.Además de ser condenado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, el juez del Tribunal N° 4, Gustavo Fissore, le sumó a esa pena una condena que Santoro tenía del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en la que había recibido una pena de dos años de prisión de ejecución condicional.Fissore también aceptó el planteo de la fiscal Florencia Salas, quien consideró como agravante “la nocturnidad del hecho y la extensión del daño causado”, tal como indicó el medio La Capital de Mar del Plata.“Corresponde admitir la nocturnidad del hecho, porque favorece a la impunidad de este tipo de delitos, especialmente porque dificulta a los testigos poder apreciar detalles del hecho y de su autor, con independencia que en este caso se halla logrado la identificación del autor”, explicó el juez y agregó: “Esa nocturnidad también dificultó la identificación del conductor del vehículo desde el cual se efectuaron los disparos, quien sin dudas tuvo un rol preponderante en el suceso”. (TN)