“Están tranquilos y distendidos” los pumas trasladados a santuario de Entre Ríos

Foto: Los pumas estuvieron más de 15 años en el ex zoológico de Colón (Buenos Aires)

Sobre los pumas

Sociedad La historia de los pumas hermanos que estuvieron 15 años enjaulados en una plaza

El operativo de traslado

Estado de salud

La liberación

Así liberaban a los pumas trasladados desde Buenos Aires, a la reserva Tekove Mymba, ubicada en el departamento entrerriano de Colón.

Sobre el Santuario Animal

que trasladaron el lunes desde elhasta el, ubicado en Colonia San Anselmo -en la localidad entrerriana de Colón-. Se trata de dos pumas llamados, los que actualmente se desplazan y caminan por el predio de tres hectáreas y rodeado de naturaleza.El responsable del santuario animal, el biólogo Juan Manuel Paccot, anticipó aque gracias a la instalación de una torre de telecomunicaciones se podrá monitorear el predio, controlar remotamente a los animales, para estar atentos a su comportamiento, y verlos en vivo en su día a día, sin molestarlos en lo más mínimo. Una vez instalados los equipos,Los dos pumas hermanos que se encontraban desde hacía más de 15 años en el ex zoológico de Colón (Buenos Aires) fueron trasladados este lunes al santuario Tekove Mymba, ubicado en la localidad entrerriana de Colón.Si bien el cierre de este zoológico se produjo en el año 2013, durante todo este tiempo estos pumas quedaron encerrados, siendo los últimos en ser retirados del establecimiento y de este modo se puso punto final a un incansable trabajo que encabezaron organizaciones, activistas y vecinos para terminar con el maltrato animal.Los felinos, últimos cautivos del ex zoológico, fueron sedados con dardos tranquilizantes y tras los chequeos correspondientes, fueron puestos en jaulas especiales para iniciar el traslado que lo hacen despiertos. A su vez se le colocaron rastreadores satelitales para poder monitorearlos.Participaron del operativo de traslado, el rescatista Fer Pieroni, miembros del Municipio de Colón y representantes de organizaciones como la Fundación Planeta Vivo y Cerremos el Zoo.La primera en ser alistada para el traslado fue la hembra, la cual se encontraba en perfecto estado de salud, lo que permitió que sea más rápido; mientras que el macho, al momento de su evaluación, se encontró que tenía una muela con infección, motivo por el cual fue intervenido en el lugar. Esto demoró un poco el traslado, aunque ya para las 10, ambos felinos estaban en la ruta rumbo al santuario, que a partir de ahora será su hogar.El santuario animal Tekove Mymba (primero de Argentina y único multiespecie de Latinoamérica), ubicado en la localidad de Colonia San Anselmo, cuenta con amplias extensiones de terreno, donde los animales podrán desarrollar comportamientos propios de su especie y disfrutar de un ambiente más natural.Paccot comentó aqueque cuenta con un área interna de manejo”. “Además, cuando fueron dormidos, antes del traslado y los estudios que les realizaron para conocer su estado de salud, se les colocaron collares de geolocalización”, contó.En la oportunidad, se le consultó al biólogo por el estado de la osa que había sido llevada al santuario en diciembre pasado. “Stiffi está impecable; había llegado baja de peso y ahora ya aumentó más de 100 kilos”.De hecho, también mencionó los casos de los dos felinos que fueron traslados a comienzos de año: Gina y Xelem . “Están divinas”, resumió Paccot al dar cuenta de la nueva vida que transitan los animales en el santuario.En la actualidad, en el centro de conservación -que no está abierto al público- hay más de 500 animales en un predio de 1.200 hectáreas, que desde 2019 es el primer santuario animal del continente latinoamericano.