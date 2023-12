Trasladan una osa a santuario animal de Entre Ríos: “La libertad es un derecho”

Trasladaron a santuario animal a una osa parda que vivió más de diez años encerrada en un zoológico de La Rioja. Después de 33 horas de viaje, Stiffi recorrió su nuevo hogar, se bañó y conoció a otro oso rescatado en Tekove Mymba, ubicado en Colonia San Anselmo -en la localidad entrerriana de Colón-.“El sueño empezó en 2016, cuando, junto a proteccionistas presentamos, y logramos que se apruebe, el proyecto de Ley 9925 que prohíbe los zoo y exhibición de animales en toda la provincia. Luego nos eligieron para gobernar la ciudad y allí nos pusimos manos a la obra con el equipo del Yastay, a la cabeza de Laura Agüero, nuestro equipo legal y técnico, Tekove Mymba, activistas como Fer Pieroni; y muchas manos más...y logramos darle una mejor vida a 64 animales, que viven en el Santuario Tekove Mymba rodeados de naturaleza”, comunicaron desde Fundación Planeta Vivo Argentina.Y continuó: “Sttifi nació en un circo en el cual fue usada como atracción durante sieta años, hasta ser abandonada dentro de una jaula en una localidad de Córdoba cuando se prohibieron los circos con animales. Ahí fue trasladada al ex zoológico de Yatay en La Rioja para seguir siendo objeto de entretenimiento y explotación en donde vivió por 13 años más en otra jaula”.“Después de mucho trabajo, se cerró el zoológico y la nueva gestión con apoyo de la voluntad política comenzaron a trabajar para que cada uno de los animales salgan de esas jaulas”, indicó el proteccionista al dar cuenta del viaje de Stiffi hacia el santuario animal de Colón, donde la esperaban tres hectáreas de bosque controladas por el humano y un compañero rescatado, Kenai.La caravana conformada por veterinarios, personal de Ambiente de la provincia y el equipo de la fundación en un viaje que estaba previsto de unas 12 horas; según indicaron, se viajó de noche para que viaje más fresca y con menos estrés.33 horas después, el sueño se hizo realidad. Stiffi fue liberada; junto a la osa, fueron trasladados desde el zoo, 13 animales más, un mono Caí, una tortuga de agua y diversas especies de aves.Al santuario animal de Entre Ríos ya habían sido trasladados, en abril, dos ligresas llamadas Gina y Xelem . El viaje de los felinos, que nacieron en el ex zoológico Yatay de la capital riojana, fue el puntapié de la mudanza de La Rioja a Tekove Mymba de otros 17 animales. Posteriormente trasladarán a seis tigres de Bengala, tres leones y ocho pumas. Entre 2020 y 2022 ya mudaron de La Rioja a Entre Ríos a más de 30 animales, entre ellos dos búfalos de agua, un yacaré y unas 15 tortugas de agua.En la actualidad, en el centro de conservación -que no está abierto al público- hay más de 500 animales en un predio de 1.200 hectáreas, que desde 2019 es el primer santuario animal del continente latinoamericano.