Colectiveros piden terminar de cobrar sueldo y acordar plan de pago por deudas

Continúa el paro de transporte urbano de colectivos que afecta a Paraná y el área metropolitana. Este jueves, desde el acampe, los choferes realizaron una asamblea para definir medidas a seguir.“Estamos tratando de solucionar este conflicto que no da para más, los trabajadores ya demostraron la buena predisposición que tienen, pero la empresa dice que si el municipio no le da algo de dinero, no pueden pagar”, expresó el secretario gremial de UTA, Juan José Brito, a Elonce.En Este sentido, señaló que “existe una discusión entre la empresa y el municipio, pero están de rehenes los trabajadores y pasajeros”, dijo al sostener que los trabajadores le elevaron una propuesta la empresa. “Si esto se arregla hoy, mañana salimos con los colectivos”, amplióAdemás, Brito contó que “los choferes recibieron este miércoles cien mil pesos, no llega a un diez por ciento. Van cobrando un 40 por ciento del sueldo en total”Acto seguido, precisó que “la empresa dice que no tiene para pagar los sueldos, siempre estamos en lo mismo. Queremos que este conflicto se solucione, porque no queremos estar cada 15 días con este problema y haciendo paro”.Al consultarle por lo que se adeuda, mencionó que “se deben diferencias de viáticos, bonos de enero y febrero, los trabajadores queremos que completen el sueldo y lo que resta cobrar, se establezca una fecha de pago y volvamos a trabajar”