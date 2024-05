Video: Organizaciones sociales y sindicatos se movilizaron por el Día del Trabajador

En horas de la mañana la Regional de la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó hoy una conferencia de prensa en rechazo a las políticas de flexibilización laboral y de achique del Estado del gobierno nacional de Javier Milei.Al respecto el secretario general del Sindicato de Camioneros, Jorge Ávalos, informó que se manifestaron “en contra de todo lo que está pasando a nivel nacional con el gobierno de Milei y lo que pasó en el Congreso, que dio media sanción al proyecto de Ley de Base, que viene a destruir los derechos de los trabajadores, de los jubilados y de todos los argentinos”.En tanto, el secretario general del, Sindicato de Telefónicos, Nicolás Baños, coincidió con los reclamos y sostuvo que “Más que nunca debemos estar todos juntos unidos, con toda la sociedad, para marchar y dejar de manifiesto la preocupación que tenemos en todo lo que viene pasando”.El secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Oscar Barbieri, señaló que “actuamos en defensa propia, porque si no hay trabajadores, no hay sindicatos y tampoco hay empresas que produzcan. Perdimos muchos puestos de trabajo, en décadas anteriores, y es algo de lo que nunca nos recuperamos”.Distintas organizaciones sociales y sindicatos se movilizaron hacia Casa de Gobierno en la capital entrerriana en el marco del Día del Trabajador. Al respecto, el secretario Adjunto de Agmer Paraná, Martín Tactagi, señaló aque “es una jornada de lucha” y que les “sobran motivos” para manifestarse “en función de la realidad de Argentina y de Entre Ríos. Transitamos momentos difíciles”, dijo a la vez que puso de relieve que la “Ley Bases significa un retroceso”.La dirigente de la Asociación de trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Mariela Ponce, consideró que “es un día muy difícil para todos los trabajadores porque se están quitando derechos al igual que a los jubilados y estudiantes. Es un día de reclamos y reivindicación”.En tanto, el secretario general del Sindicato de Camioneros, Jorge Ávalos, cuestionó “las políticas del gobierno de Milei” y expresó que “esperemos que la sociedad entienda lo que puede pasar si esta Ley Ómnibus se concreta, con apertura de importaciones y desaparición de pymes. Este gobierno refleja inoperancia”, recalcó.El secretario general de ATE, Oscar Muntes reivindicó “la lucha como clase trabajadoras y señaló que con la Ley Bases “se cercenan nuestros derechos. Tenemos que luchas todos los días para que el Senado no la convierta en Ley. Los senadores no pueden votar contra la Patria”, enfatizó. Y manifestó: “Milei vino a destruir el Estado y tenemos que ponerle el cuerpo para que no siga avanzando contra los derechos del pueblo argentino”.A su turno, Alicia Glauser, de la Asamblea Vecinalista, consideró que “este es un día de duelo” por la media sanción que dieron “traidores” a la Ley Bases. “Este gobierno viene a destruir y a entregar el país”, cuestionó. “Nos estamos oponiendo y vamos a luchar entre todos”, afirmó.