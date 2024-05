Video: detuvieron a cuidadora que golpeó a la mujer de 84 años que tenía a cargo

Una cuidadora de 35 años fue detenida por la Policía de Buenos Aires en las últimas horas. La mujer fue grabada golpeando y arrastrando por el suelo a una jubilada de 84 años en su casa de Campana.Después de sospechar que su madre, quien padece Alzheimer, sufría malos tratos, la hija instaló una cámara oculta en una de las habitaciones del hogar. Este domingo, el caso fue reportado por la denunciante en la comisaría N°1 de Campana.La hija de la víctima declaró que fin de semana visitaron a su madre y, junto con otros familiares, no la notaron en buen estado.Con sospechas de lo que pasaba revisaron los videos de la cámara que habían puesto en la casa. La filmación registró a la cuidadora, quien debía asistirla, golpeando a su madre. En las imágenes se reporta a la mujer diciendo: “No me hagas rezongar. Dale vieja, levantate”, para luego aplicar golpes a la señora mayor.Segundos después, se ve como la cuidadora arrastra a la mujer hasta que queda sentada en el suelo en un pasillo. Estando en el piso, le pega una cachetada y empieza a arrastrarla hasta el living al grito de “si no te levantás, yo te levanto”.

La hija reportó los hechos y entregó las imágenes del ataque a la Justicia. La investigación se encuentra en proceso en la UFIyJ N°2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana. La fiscal Ana Laura Brizuela amplió la imputación a la cuidadora por el delito de “lesiones leves agravadas”.La funcionaria pidió que la víctima sea trasladada al hospital del Cuerpo Médico Judicial.En el centro de salud constataron que la jubilada había sufrido golpes a partir de heridas que tenía en la cara junto a algunos raspones en los brazos y piernas.Brizuela ordenó a su vez que allanaran la casa de la acusada, donde finalmente se llevó a cabo la detención -avalada por el Juzgado de Garantías N°2-.Actualmente, la cuidadora denunciada se encuentra en la comisaría Norte 1 donde seguirá detenida hasta que avance su situación procesal. En las próximas horas, será indagada por la fiscal en sede judicial. Fuente: (LaVoz)