Diez días sin colectivos en Paraná: “Es un paro que tiene mucha irracionalidad”

Paraná Colectiveros piden terminar de cobrar sueldo y acordar plan de pago por deudas

Por un transporte interurbano

Usuarios de Paraná y las localidades del área metropolitana suman diez días sin transporte urbano de pasajeros debido al paro de choferes nucleados en UTA Entre Ríos, ante el no pago de sueldos por parte de las empresas ERSA y Mariano Moreno que tienen a su cargo la prestación del servicio.la intendenta Rosario Romero y comentó que, en el diálogo con el rector de una secundaria y la directora de una primaria, éstos le contaron “cómo con la cooperadora, se organizan entre padres y docentes para poder llegar a la escuela”. “La ciudad se está organizando de otros modos y las empresas, si prestaran el servicio, tendrían más de 20 millones de pesos diarios”, estimó Romero.“Es un paro que tiene mucha irracionalidad y si las empresas están pidiendo un nuevo aumento en el boleto, les pedimos que demuestren que quieren brindar un buen servicio en la ciudad, que demuestren continuidad, limpieza y frecuencia; y estaremos dispuestos, en el futuro, a analizar el costo del servicio, pero no a cambio de ceder después de diez días sin transporte en Paraná”, expuso la intendenta.“Tenemos una posición muy firme y de mucha responsabilidad respecto de los ciudadanos; y estamos buscando alternativas”, fundamentó. De hecho, mencionó la sanción del nuevo marco regulatorio para el transporte urbano de pasajeros, que será prestado exclusivamente dentro del ejido de la ciudad, por sí o través de terceros.“Son millones lo que están perdiendo las empresas por el paro y son muchos los padecimientos que ocasiona en los paranaenses, como para decirles que de nuevo les vamos a aumentar la tarifa”, insistió.Romero se reunió ayer con sus pares de la localidad del área metropolitana y la presidenta comunal de Sauce Montrull, para gestionar un transporte que permita conectar las cuatro ciudades con Paraná; estuvieron los intendentes de Oro Verde, César Clement; de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; de San Benito, Ariel Voeffray; y por Sauce Montrull, María Soledad Daneri.“En Paraná tenemos una mezcla del transporte urbano con el del área metropolitana. Lo ideal es que hagamos un transporte interurbano que regule la provincia para las otras ciudades”, explicó la intendenta de Paraná. Y argumentó: “Estoy hablando de Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Montrull y hasta de La Picada, para que separemos ese transporte del de la capital entrerriana”.En este sentido, remarcó: “Buscamos reforzar los recorridos de trenes y su frecuencia y también un transporte exclusivo que venga a cuatro o cinco puntos vitales de Paraná, áreas donde la gente se mueve para trabajar, como el Parque Industrial, Casa de Gobierno, los hospitales y probablemente alguna otra área de la ciudad, pero no que se mezclen los recorridos interurbanos con los de Paraná”, detalló Romero.“No se van a superponer las líneas y las paradas de las interurbanas con las urbanas”, adelantó.Además, durante el encuentro analizaron el proyecto legislativo -actualmente en trámite- que apunta a establecer y regular las áreas metropolitanas y el tratamiento de residuos sólidos en el que intervengan todas las ciudades junto al gobierno provincial.