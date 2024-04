Turismo: “La ocupación fue buena en Paraná y fue un fin de semana exitoso”

Paraná Puerto Sánchez fue uno de los grandes atractivos del fin de semana largo

Paranaenses y turistas disfrutaron de la agenda de actividades que diagramó la municipalidad de Paraná con motivo del fin de semana extra largo por Semana Santa y el y la conmemoración del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas.Al respecto, el presidente del Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná y subsecretario municipal de Turismo, Agustín Clavenzani, comunicó aque “en un escenario complejo y a fin de mes para quienes pensaron en viajar, Paraná no detiene su batería de acciones promocionales del destino y se promocionó ininterrumpidamente en medios de comunicación y en redes sociales a través de influencers”. “Con el sector privado diagramamos una buena oferta de actividades para quien viniera a Paraná inspirado a descansar”, aseguró al acotar que aún no están resueltas las cifras vinculadas a la ocupación hotelera y el movimiento económico que dejó el turismo en la ciudad.Clavenzani si confirmó que “fue un fin de semana exitoso” y refirió que la mayor cantidad de turistas que arribaron a Paraná fueron “porteños, rosarinos, rafaelinos, cordobeses y uruguayos que llegaron favorecidos por el tipo de cambio”.“En Paraná hay 36 establecimientos que brindan servicio de alojamiento hotelero y a sus huéspedes les ofrecimos la agenda de actividades para que sepan qué hacer en Paraná porque el Estado municipal nuclea, concentra y apoya dado que el turismo genera escenarios que nos permiten mostrar lo nuestro”, explicó.En la oportunidad, Clavenzani reconoció que “la capacidad hotelera de la ciudad no estuvo completa del jueves al lunes, pero por la población estable que tiene el destino y las características específicas de este tipo de fin de semana, que fue muy familiar, no solo evaluamos los turistas que se alojan en hoteles y cabañas, sino también a aquellos que se quedan en cada de familiares y amigos y que también son importantes porque generan gastos en la ciudad”. “La ocupación fue buena”, acotó al respecto.Y agregó: “No fue sencillo por la época del mes en la que nos ubicábamos y porque se trató de cinco noches, lo que tampoco es fácil desde la perspectiva comercial para los hoteles al momento de la venta porque, hace dos o tres años, a hotelería de cualquier parte del país vendía los fines de semana de tres noches, pero en esta perspectiva económica…”.