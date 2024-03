Gran demanda para ascenso en globo aerostático durante este Sábado Santo

Al respecto,dialogó con varios niños que disfrutaron este sábado de la iniciativa impulsada por la Municipalidad. “Muy linda experiencia, a mí me mareó un poco cuando subí. No es difícil entrar dentro del canasto y se siente mucho calor por el fuego. En la altura me dio algo de miedo”, manifestó Agustina.En tanto, otra niña mencionó que “subí con mi hermana, es lindo, pero hace mucho calor. Para mí, el vuelo fue corto y esperaba que dure más tiempo”.A su vez, Camila indicó: “Me encantaría volver. Llegamos a las 16.30 horas, pero empezó a las 18 y no había nadie cuando llegamos”.Valentina, por su parte, destacó que “estuvo lindo el viaje, aunque al principio me dio un poco de miedo”.Finalmente, Mateo remarcó: “No tuve miedo, solamente me tapé la cabeza para que no me diera calor. Algún día me gustaría volver a subir”.