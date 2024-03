Gran convocatoria tuvo la primera edición de Viví Alameda

Con una variada propuesta se vivió este sábado la primera edición de Viví Alameda en Paraná: el evento tuvo una gran convocatoria de paranaenses y turistas.“El balance es excelente, tenemos la ciudad explotada de gente y en todas las actividades, hemos tenido una excelente convocatoria. Alameda se ve hermosa, llena de gente, de familias enteras que están paseando, muchos turistas y muchos paranaenses que optaron por disfrutar de la ciudad de lo que se le ha ofrecido en cada punto de la ciudad, en Puerto Sánchez, en el Puerto, en Bajada Grande, en la costanera y en los comercios en general”, destacó la intendenta de Paraná, Rosario Romero.En el mismo sentido, el secretario de Gobierno y Coordinador de Gabinete, Santiago Halle, expresó que “acompaña el clima, los paranaenses y los turistas. Los emprendedores están muy contentos por poder tener esta alternativa al aire libre. Estamos muy felices de poder ofrecer este tipo de actividades, durante todo el fin de semana en Paraná”.“Decidimos desde el Municipio trabajar con el sector privado para generar trabajo: hay muchos turistas y muchos paranaenses que han venido a disfrutar de espectáculos artísticos itinerantes y de buena gastronomía”, ponderó el subsecretario de Turismo y presidente del Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR), Agustín Clavenzani.El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Marcelo Barsuglia, agregó: “Estamos muy contentos por la concurrencia, por la cantidad de emprendimientos gastronómicos que han mostrado su oferta, no solamente los que están sobre avenida Alameda, sino también los food trucks”.El espectáculo musical que cerró la jornada estuvo a cargo del dúo Koino Yokan. Toto Otero y Jeremías Oro, agradecieron el buen recibimiento que tuvieron en Paraná: “Nos fue superbién, la verdad que nos sorprendió muchísimo, no sabíamos que iba a ser de esta magnitud. Y venir a Paraná nos encanta, por el río y la ciudad en sí”, dijo Toto, vocalista del dúo.A su turno, Jere manifestó: “Fue una experiencia superlinda, supercálida y el clima hermoso: fue algo espectacular. La gente estaba eufórica, así que estuvo buenísimo”.Hernán, del bar Liverpool, valoró el impacto positivo de esta propuesta para incrementar el movimiento comercial y dinamizar las ventas. “Es un evento que hacía falta y le hace muy bien a la ciudad. Hay que hacerlo una vez al mes si fuera posible”.Irina, del emprendimiento Q’Papas, dijo que “la noche estuvo muy movida y vino mucha gente. Queremos que haya mucha gente en Paraná y que siga viniendo gente”.Verónica, oriunda de Nogoyá, pero que reside en Paraná, indicó que “está repleto de gente y hay mucha oferta de comidas y de tragos que está muy buena. Hemos visto además muchos shows que han ido circulando por los diferentes sectores”.Rocío, vecina de Paraná, contó que “son muy lindas las actividades del Municipio y estuvimos caminando para observar lo que hay para comer y tomar. Me gusta mucho cuando se crean estos espacios donde se mezcla la cultura y el arte”.