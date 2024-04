La emocionante maratón “Malvinas: No Olvidar” contó con más de mil corredores

El ganador

Tuvo dengue y llegó tercero

Emoción y orgullo

Con algunos minutos de retraso, se inició la novena edición de la tradicional carrera pedestre “Malvinas: No Olvidar”, en conmemoración del “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”. Una hora después, la conmemorativa carrera finalizó en la costanera de Paraná, donde se vivieron momentos de emoción y sentidos testimonios que pudo recabar Elonce.La carrera se hace desde hace nueve años, en el marco de una jornada de reflexión, que nos permite honrar a nuestros Héroes, exaltar los valores patrióticos y en honor a los Héroes de Malvinas y a 42 años de la gesta Malvinera.El pelotón de maratonistas largó a las 16:15 desde la estación de peaje lado Santa Fe del túnel subfluvial, y por primera vez desde su realización, la circulación de vehículos no estuvo interrumpida en el túnel y hubo transito alternado y asistido. Algunos corredores destacaron que "estuvo bueno que los autos pasaran a la par, porque nos tocaban bocina para alentarnos".La novena edición del tradicional cruce del túnel subfluvial, contó con la participación de unos 1000 corredores y aerobistas de todo el país. Se hizo en dos modalidades: participativa de 4 kilómetros, y competitiva de 10 kilómetros, que puso en disputa la Copa Túnel Subfluvial 2024. En ambos casos el evento culminó en el monumento a los ex combatientes, en la costanera baja paranaense.En tanto a las 16.35, Elonce registró cómo el último corredor emergía desde el lado entrerriano del túnel subfluvial y se trataba de un hombre oriundo de Coronda, en Santa Fe, quien a su lento paso, tenía el objetivo de completar el recorrido de los 10 kilómetros y lo logró minutos después.A las 16.41, llegó el ganador de la maratón de diez kilómetros y se trata de Juan Cruz Buto. El ganador de la maratón, dialogó con Elonce y expresó su alegría por ser el primero llegar a la meta. “Si bien fue algo buscado, yo no me dedico a esto y la usé como entrenamiento de calidad”, dijo y agregó que “estoy contento, porque sabía de mis posibilidades y vine a buscar el triunfo que se dio”, afirmó el oriundo de Crespo.“Entre todos los días y agradezco a mi familia, a mi grupo de corredores, a mi entrenador, a mi grupo de profesionales que me acompañan porque es mucho trabajo”, resaltó Buto.Sobre las sensaciones de correr la maratón “Malvinas no olvidar”, el joven corredor afirmó que “el año pasado, tuve la suerte de vivirla desde afuera, pero este año no podía faltar. Este triunfo se lo dedico a todos los héroes de Malvinas”, remarcó.Luis Arias de Santa Fe, llegó en el tercer lugar en la modalidad 10K. Al dialogar con Elonce contó que hace pocos días superó el dengue y tras pocos días de retomar los entrenamientos, decidió participar. “Fue una carrera dura. Vine a probar y tratar de correr tranquilo, pero cuando arrancamos, se me saltó la chaveta y empecé a ir fuerte, pese a que sabía que arriba lo iba a pagar”, explicó Arias.“Vengo de estar con dengue y hace una semana que arranqué a trotar. Por eso, quería probar cómo estaba mi cuerpo, pero me sentí al cien por ciento y estoy más que conforme”, dijo Luis a Elonce y destacó la organización de la maratón.Al referirse a los héroes de Malvinas, el corredor santafesino, afirmó a Elonce que “No hay que olvidar Malvinas y hay que luchar por la Patria, como lo hicieron los héroes y veteranos”, dijo Arias y agregó que “tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ser un poco más solidarios y tenemos que dejar un buen mensaje como dejaron los héroes que dieron la vida por la Patria”, señaló.y sostuvo que “es la primera vez que la hago y la parte del túnel estuvo muy buena. Fue emocionante, además los autos te tocan bocina y eso está bueno para alentarte a seguir”, dijo y agregó que “antes corría maratones y después dejé, pero quería hacer esta”, finalizó.Otro hombre, oriundo de Paraná, contó que corrió todas las ediciones de las maratones. “Es una fecha muy importante para todos los argentinos”, manifestó.en Paraná, recalcó que hacía cinco semanas que se estaba entrenando y al llegar primero en la modalidad, sostuvo que “la he corrido otras veces y es una carrera muy linda”.Pereira completó los 4 kilómetros en apenas 12 minutos y 50 segundos. “Estoy muy contento y se lo dedico a mi familia y a mi novia Sara”, afirmó a Elonce.Otro de los competidores de la versión 4K dijo que “está muy pesado y hace mucho calor, así que se nos fue el tiempo”, dijo Ayrton, quien es oriundo de Viale.“Es especial correr esta maratón. En mi escuela, el quiosquero es veterano de Malvinas y para mí, es un honor compartir todos los días con él”, contó y agregó que “a los que no conocí también, son un orgullo y por eso, quiero agradecerles por lo que hicieron y por lo que son”, dijo.“Un saludo para Abelito Rodríguez de Viale, estoy muy orgulloso y lo admiro mucho”, concluyó.AMPLIAREMOSA la vanguardia del pelotón de corredores, se ubicó el camión de bomberos del ente interprovincial junto a otros vehículos de seguridad que encabezaron la marcha por el viaducto. Mientras que, a la retaguardia, el paso de los corredores fue acompañado por vehículos sanitarios, del túnel y de Gendarmería Nacional Argentina.