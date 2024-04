El ex combatiente Omar Rubén Godoy corrió la maratón “Malvinas: No Olvidar” y lo hizo con el número 529. El veterano reveló ael significado de la cifra y lo que encierra para él cada 2 de abril. “Infinitos agradecimientos”, fueron las primeras palabras del héroe de Malvinas al completar la travesía.“Pertenezco al grupo de Operaciones Especiales de Fuerza Aérea Argentina; era cabo primero y desplegué de Morón, provincia de Buenos Aires”, repasó Godoy al rememorar que arribó a las islas el 2 de abril de 1982, a la madrugada, en un avión Hércules; esa mañana también habían llegado soldados de Ejército y Armada, en el Santísima Trinidad y el buque San Antonio. “Nuestra misión era llegar, tomar, consolidar la seguridad del aeropuerto para que se produzca el puente aéreo porque, a partir de que nosotros diéramos el OK, comenzaban a cruzar los aviones desde el continente hacia las islas”, sintetizó en diálogo conGodoy, que es oriundo de La Calera (Córdoba) pero está radicado en Paraná desde hace varios años, contó que “la misión que debía cumplir era de ocho días, hasta que se regularizara la situación del aeropuerto para que Fuerza Aérea tomara la torre de control para las comunicaciones y la pista, para que te aterrizaran las aeronaves; pero pasaron los ocho días, llegaron los helicópteros de Fuerza Aérea y comenzamos con las exploraciones”.Luego de haber completado la maratón, que en cada edición comprende el cruce del Túnel Subfluvial, Godoy explicó apor qué corrió con el número 529. “Primero, cayeron prisioneros todos los jefes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; y el 15 de abril, vinieron a buscar a los grupos especiales y a los comandos. Fuimos a parar a un frigorífico que había quedado en desuso desde que había comenzado la guerra; estuvimos detenidos, prisioneros, en un corral de ovejas y cuando llegó Cruz Roja Internacional, nos enumeraron y a mí me tocó el 529”, recordó.Para Godoy, este 2 de Abril “es un día muy especial por la recuperación de las islas”; también mencionó la muerte de Ricardo Akins, el ex combatiente de Malvinas que fue asesinado al resistirse a un asalto en Lanús, Buenos Aires. “Fue con nosotros al curso de comando y por desgracia, unos asesinos lo mataron”, lamentó el veterano.