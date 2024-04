Sentidos testimonios de los participantes de la maratón "Malvinas No Olvidar"

El circuito

Este evento deportivo, que se lleva a cabo en conmemoración de los cuarenta y dos años de la gesta de Malvinas, reúne a deportistas de diversas localidades para cruzar el Túnel Subfluvial. La competencia incluye dos distancias: una participativa de 4 kilómetros y otra competitiva de 10 kilómetros.El punto de partida fue la Plaza de las Colectividades de Paraná, desde donde los participantes tomaron micros que los trasladaron al Túnel Subfluvial Uranga Silvestre Begnis, para luego correr hacia la ciudad de Paraná.Previo al inicio de la carrera,conversó con uno de los participantes, quien expresó: "Es un homenaje a todos los caídos y para que no haya más muertos por guerras".Otro corredor, proveniente de Viale, compartió su emoción: "Es mi primer maratón aquí y. Además, agregó:Además, otra mujer de Viale, integrante del grupo municipal de atletismo, compartió su emoción: "Estamos encantados de participar. Es un honor cruzar el túnel por primera vez en este día especial para recordar a nuestros héroes y mantener viva la memoria de Malvinas".Un hombre de San Jorge, Santa Fe, dijo: "Hemos participado en casi todas las ediciones. Es muy especial correr en esta fecha y atravesar el túnel, es algo único".Desde Buenos Aires, una mujer añadió: "Es mi primera vez dejando mis huellas en el túnel. Me uní porque amigos de Rosario me invitaron. A lo largo de mi carrera fui campeona en el Sudamericano del 2000 y en otros eventos, y hoy sumo una experiencia más"."Hace cuatro años que vengo a correr esta carrera con una de mis hijas. Estamos muy emocionados por participar, pero sobre todo, nuestro motivo principal es honrar a los héroes de Malvinas", compartió un hombre de Gualeguaychú y agregó:Un padre y su hijo también se suman a la carrera. El padre expresó: "Es nuestra primera vez participando y traje a mi hijo para que nunca olvide lo que significan las Malvinas". El joven agregó: "Esta es mi segunda carrera, y como dice mi padre, este evento es para recordar a nuestros héroes de Malvinas".Desde Concepción del Uruguay, una pareja de corredores compartió: "Decidimos venir exclusivamente para correr. Es nuestra primera vez en esta maratón tan especial". En tanto, la mujer agregó: "Estamos emocionados por cruzar el túnel corriendo, y además, la fecha le agrega aún más emoción".Una mujer de Santa Fe afirmó: "Corremos esta maratón todos los años para recordar a los héroes que dieron su vida por nosotros"., añadió el hombre.La salida para diez kilómetros será del lado Santa Fe del Túnel Subfluvial y llegada a Plaza de las Colectividades Paraná pasando por toda la costanera paranaense. La distancia de 4 kilómetros será participativa, con salida del lado Paraná del Túnel Uranga-Silvestre Begnis hasta el Paraná Rowing Club por la costanera y llegada al mismo epicentro del maratón.La Organización está a cargo del Centro de Veteranos de Guerra de Paraná y Pablo Farías (Sonido y Locución), la colaboración de distintas instituciones intermedias y gubernamentales, bajo la fiscalización por sistema de chip de la Empresa Cronomet, quienes aseguran el encuadramiento deportivo de la competencia, mediante la marcación del circuito y otros detalles de real importancia.