Veteranos de Malvinas relataron sus vivencias: “nos trataban como loquitos”

Vivencias

La línea divisoria entre la memoria y la politización

¿Cómo es la guerra?

En el 2 de abril se conmemora el heroísmo de las veteranas y los veteranos, así como el sacrificio de los caídos y el sufrimiento de sus familias, en el marco de los 42 años del conflicto del Atlántico Sur.Para comprender la travesía desde el olvido hasta el reconocimiento,dialogó con ex veteranos de guerra, Félix Bravo, quien participó en Malvinas con 26 años, y Luis Santa Cruz, quien participó con 23 años.Félix Bravo compartió su experiencia: “Fue una transición bastante dura. Como oficial de carrera, tuve algunos recursos para reintegrarme, pero para los soldados fue aún más difícil.Por su parte, Luis Santa Cruz, suboficial del ejército del área de ingenieros, comentó: “Con el tiempo, nos fuimos juntando con centros de veteranos que se fueron formando.Luis Santa Cruz, llegó a Malvinas el 6 de abril. "Yo soy del arma de infantería y estuve en Puerto Argentino cubriendo primera línea", relató. "Tenía cinco años de experiencia aproximadamente, egresé en el 77 de la escuela Sargento Cabral. Mi primera experiencia fue el conflicto en torno al canal de Beagle, donde estuve a punto de entrar en guerra con Chile. Pero otra cosa es tener que ir a la guerra de verdad y tener la responsabilidad de proteger a diez integrantes de mi área con 23 años", contó.En tanto, Félix Bravo, rememoró: “Llegué en el año 81 a la Guarnición Militar Sarmiento en Chubut. Era el encargado de recibir el armamento de toda la unidad. Cuando se preparaba la misión para Malvinas, era secreta. Nadie lo sabía, pero nuestro jefe nos había adelantado que nos teníamos que preparar. Yo no estaba en la lista de los oficiales que irían, así que pedí para participar y el jefe me encargó formar un grupo con el personal restante"."Partimos el 1 de abril desde la Guarnición Militar Sarmiento con una compañía del regimiento. El 2 de abril aterrizamos en Puerto Argentino, que ya había sido tomado, pero no la Gran Malvina. De ahí, nos subieron al Almirante Eriza para llegar a la Gran Malvina. Específicamente tomamos la parte de Bahía del Zorro, donde flameaba la bandera inglesa. Tuvimos el honor de arrearla y colocar la bandera argentina”, sumó Bravo.Consultados sobre las declaraciones del presidente sobre la reconciliación entre la sociedad y las fuerzas militares, los veteranos de Malvinas expresaron sus preocupaciones.Félix Bravo lamentó la politización indebida de temas como Malvinas y el 24 de marzo, destacando la necesidad de separarlos. “Nosotros cuando vamos a los colegios hablamos de Malvinas, por ahí en otros lugares públicosporque a toda mi carrera la hice trabajando en los cuarteles, instruyéndome y preparándome”.Por su parte, Luis Santa Cruz enfatizó la importancia de concienciar: “La manera de separar esto es que se concientice porque nosotros como Fuerzas Armadas no vamos a ir a dañar un espacio político y entonces, a nosotrosagregó Luis Santa Cruz.Los excombatientes fueron consultados sobre la naturaleza de la guerra. Ambos coincidieron en describirla como "muy triste y cruda"."Uno está permanentemente rezando y sacando coraje porque aquel que diga que no siente miedo está mintiendo. Porque uno está esperando el momento para morir o si será o cual será el momento de su compañero a la cual uno, como cuadro, tiene una gran responsabilidad de cuidar a esa persona y traerla con vida", indicó Luis Santa Cruz y sumó que "de los diez integrantes que llevé, volvieron todos, pero tengo amigos soldados que quedaron en Malvinas".Santa Cruz también destacó las disparidades tecnológicas entre las fuerzas: "Ellos venían con mucha tecnología y nosotrosEn mi caso, desde el momento en que empezó el bombardeo, estuve hasta el 14 de junio metido en un pozo con el agua hasta la cintura, no teníamos ropa para cambiarnos o tiempo para descansar, como sí lo tenían ellos".Por su parte, Bravo compartió: "Cuando salimos para Malvinas, salimos con la compañía del regimiento y en una de esas sesiones iba el