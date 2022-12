Once por Todos

Paraná La edición 2022 de Once por Todos cerró a puro ritmo con artistas solidarios

Este jueves 8 de diciembre se vive una nueva edición de Once por Todos, a beneficio de escuelas, merenderos, hospitales y ONG.La gran máquina de la solidaridad no se detiene y una nueva jornada solidarria Once por Todos se vivió este jueves. En la Sala Mayo se recibieron las donaciones que luego serán distribuidas entre los beneficiarios de la edición 2022.A pesar de la lluvia, las manos solidarias estuvieron dispuestas a ayudar y sumar su granito de arena sabiendo que Ayudar hace Bien y reconforta el alma, ser el nexo entre aquellos que necesitan y quienes están abiertos a colaborar.