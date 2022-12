Los artistas solidarios que pasaron por el escenario de Once por Todos

La gran fiesta de la solidaridad tuvo su cierre musical de la mano de grandes artistas que le dijeron SÍ a la pasión de ayudar:hicieron bailar a los corazones bondadosos que, además de aportar su granito de arena a Sala Mayo, pudieron disfrutar de los espectáculos al aire libre en Plaza de Las Colectividades, con la barranca como una tribuna natural y la vista al río Paraná.

Uno de los primeros en subir al escenario de la solidaridad fue Monchito Merlo y su conjunto chamamecero; luego fue el turno de Pont a bailar, la banda joven que hizo disfrutar de la cumbia a los corazones solidarios. Al caer la tarde, Mario Pereyra, con un repertorio para toda la familia, volvió a hacer bailar a grandes y chicos en la tarde noche de este 8 de diciembre.Es que fueron muchos los que se acercaron con sus sillones y, mate en mano, llegaron hasta la rotonda de Puerto Nuevo para demostrar que Ayudar Hace Bien: lo hicieron con la colaboración de un alimento no perecedero, pañales o elementos de limpieza, los que iban a ser entregados los beneficiarios de la gran movida solidaria. Y el broche de oro vino de la mano de La Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.Mario Pereyra es uno de grandes referentes de la cumbia santafesina y como no podía ser de otra manera, renovó su compromiso hacia Once por Todos y en esta 18º edición volvió a presentarse sobre el escenario solidario.el artista santafesino. “Después de la pandemia, recorrimos una enormidad de localidades, donde hemos sido muy bien recibidos”, repasó al mostrarse “agradecido por el aguante de todo Entre Ríos”.“Ayudar hace bien y todos los que se suman lo hacen cada vez más grande; es una oleada que significa mucho para un montón de personas que lo están necesitando”, valoró el músico en relación a la jornada solidaria.Con un repertorio para toda la familia, los chamameceros fueron los encargados de dar inicio al espectáculo de shows al aire libre; y los sapukay se hicieron escuchar desde Plaza de Las Colectividades. Durante su presentación, Monchito Merlo, además de interpretar sus grandes éxitos, tocó un tema en homenaje a los inmigrantes que poblaron nuestras tierras. “Conocimos una dama en Valle María, Andrea se llama, y a ella le dedicamos un tema en representación de todos los alemanes del Volga que vinieron a habitarnos y nos dejaron su cultura, que ya forma parte de nosotros, con el chamamé, e hicimos esta polka `Andrea de la aldea´”, contó el artista.Luego fue el turno de la cumbia, de la mano de Pont a bailar, la banda joven que desde hace cinco años hace disfrutar a toda la región con las voces de Enzo Barzola e Irina López Leites.Los jóvenes músicos, que hacen un estilo de música similar a Marama, Rombai y otros, tocaron el cielo con las manos y hace dos años vienen copando escenarios en distintos puntos de la provincia con un show particular, donde el intercambio con el público es la primera opción para la banda. El escenario solidario de Once por Todos no fue la excepción y, con la barranca como una tribuna natural y la vista al río, las familias bailaron al ritmo de los covers que interpretan.Asimismo, otros artistas se sumaron a Once por Todos y desde el mediodía deleitaron al público con su música desde los estudios deSe presentaron Pregúntale Aquel, una banda que hace bailar a todos al ritmo de la cumbia; Los Chamarriteros, a puro folclore y tradición; El Tigre Ariel, con su tradicional cuarteto; Bernardita Gutiérrez, la joven de 11 años que canta folclore; y los Inefables, con su música tropical.