Conmovedora fiesta de la solidaridad para ayudar: donaciones y cierre con música

Clubes, instituciones, vecinales, comercios, artistas y otras entidades de la ciudad se sumaron, como cada año, para concretar con gran éxito y alegría, la edición 18º de “Once por Todos – Ayudar hace bien”.A las 11 de este miércoles feriado, comenzó en la Sala Mayo del Puerto Nuevo una nueva edición de “Once por Todos – Ayudar hace bien”. Fueron nuevamente, 11 horas de transmisión en vivo de Elonce TV para disfrutar y ratificar una vez más que "ayudar hace bien".Con la alegría, propia de lo que significa ayudar, se vivió la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. A partir de las 18, comenzaron los espectáculos musicales en la rotonda de la Plaza de las Colectividades, donde se pudo disfrutar de Monchito Merlo, Pon´t a Bailar, Mario Pereyra y el gran cierre musical fue una vez más, con la Banda de la Policía de Entre Ríos.“Ayudar es una satisfacción muy grande, pero es fundamental, lo que hacen las personas que se acercan a donar. Son gestos extraordinarios”, señalaron desde una de las vecinales que participaron del evento solidario.Comisiones vecinales de cada barrio, empresas, comercios, clubes, instituciones intermedias, artistas, deportistas y una verdadera muchedumbre, protagonizan esta jornada solidaria impulsada para colaborar, porque sabido es que "todo granito de arena que se aporte, es un gran ayuda".“La solidaridad, la empatía y el ponernos en los zapatos del otro, son parte de los valores”, dijeron los voluntarios que trabajaron en la Sala Mayo.Como cada año, los Bomberos Voluntarios hicieron sonar su sirena en el inicio de la jornada y a cada hora cumplida.En la Sala Mayo fue incesante la llegada de vecinos que acercaron sus donaciones. En camioneta, autos, bicicletas, motos o a pie, todos fueron acercando su donación.Así, la movida que empezó en las vecinales de la ciudad, clubes e instituciones; culminó con miles de vecinos bajo el escenario emplazado a orillas del río.Por tercer año consecutivo, supermercados e hipermercados solidarios se sumaron nuevamente a la jornada. Los carritos solidarios se instalaron en los locales y estaban identificados para recolectar la ayuda. Como cada año, la respuesta de las personas fue importantísima y los Carritos Solidarios salieron colmados en distintos supermercados e hipermercados de Paraná.Otra de las opciones que se repitió y llegó para quedarse a “Once por Todos – Ayudar hace bien”, fue la “alcancía virtual” para quienes pudieran colaborar con su aporte solidario para las entidades beneficiarias.“Todo lo recaudado será distribuido en partes iguales entre los beneficiarios”, se remarcó desde la organización de Once por Todos.Con sillas, sillones, en el suelo y en las barrancas, miles de paranaenses se instalaron en la Plaza de las colectividades para disfrutar de los espectáculos.Monchito Merlo armó una verdadera bailanta con su chamamé en la rotonda y Pon t a Bailar, hizo que todos se pararan de sus sillas para bailar cumbia y los éxitos del momento.A las once horas de transmisión en vivo de la jornada solidaria, el cielo se iluminó con el show de fuegos artificiales dispuesto para festejar la ocasión.“Gracias a todos los que colaboraron y a la gente que trabajó en la Sala Mayo para que la ayuda llegue a los beneficiarios. Desde el principio, sostenemos que la Solidaridad tiene un poder transformador y lo hicimos una vez más”, afirmó Claudia Luero en las palabras finales desde el corazón de “Once por Todos – Ayudar hace bien”.“Durante estos 18 años, pasaron muchos voluntarios y voluntariados. Uno de los que empezó en la primera edición fue la “Asociación Para Dar” que ya está en proceso de reorganización y este año, colaboró con la ayuda en los carritos solidarios de los supermercados. Con el impulso de este año, sabemos que volverá con todo en 2023”, afirmó.“Agentes de la Municipalidad, Reservistas del Ejército, Cadetes de la Policía, personal municipal, la UADER, voluntarios, al mismo Municipio, personal de la Prefectura, entidades, clubes, asociaciones, comercios, empresas, vecinales, etc, son muchos los que ayudan a concretar e impulsar la jornada solidaria y gracias a ellos, muchos beneficiarios son los destinatarios de la fuerza de solidaridad”, dijo Luero.“Los sueños se transformaron en realidad y gracias a la voluntad de todos los que ayudaron, las donaciones llegan a los que lo necesitan”, concluyó.