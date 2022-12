Ayudar hace Bien: empresas e instituciones entregaron sus donaciones

La ayuda que empresas e instituciones brindar a Once por Todos es esencial para el objetivo de esta jornada solidaria se cumpla.Club Atlético Patronato, en conjunto con la Peña 16 de Junio y el equipo de Patronato Solidario, además de las disciplinas ligadas a la entidad deportiva y otras agrupaciones allegadas, hizo entrega de "más de 300 kilos de comida". Los simpatizantes del rojinegro llegaron en caravana a Sala Mayo.“Siempre tratamos de ayudar a todos y este año, todo eso fue devuelto con la copa”, dijo una de las colaboradoras; y contó que “la comisión directiva, socios y vecinos colaboraron con las donaciones”. “Estamos muy contentos de colaborar con esta causa solidaria”.Al finalizar la jornada, realizarán una caravana hasta Sala Mayo para dejar las donaciones.Desde la firma Molinos San José realizaron una donación de fideos para los beneficiarios de la edición 2022. “Quisimos colaborar como cada año y en esta oportunidad con. Siempre nos queremos sumar a esta hermosa iniciativa que es Once por Todos y aportar nuestro granito de arena para colaborar y mejorar”, dijo Vanina, en representación de la empresa.“Todos podemos, de alguna manera, ayudar y ser solidarios con las personas que más lo necesitan”, expresó en relación a los objetivos de esta gran jornada que se realiza en la Sala Mayo.Una caravana del Sindicato de Luz y Fuerza llegó a Sala Mayo con gran cantidad de donaciones que realizaron los afiliados de todas partes de la provincia.Sergio Menéndez, expresó aque “fue un desafío interesante para nuestro gremio, fue una colecta provincial, con las 17 seccionales. Fue muy voluminosa la cantidad de gente que colaboró y mandó sus donaciones desde todos lados”.“Quisimos estar este año con más esfuerzo nuestro, en un momento difícil del país, en un momento donde la solidaridad tiene que ser un ejemplo de todos los ciudadanos. Todos tenemos que aportar un poquito para el bienestar de la gente”, dijo.“Agradecemos a todos los colaboradores, a los integrantes del Consejo Directivo, a quienes hicieron posible esta colecta. Estamos orgullosos por el esfuerzo de cada uno. Ayudar hace muy bien. También sumaremos ahora colectas durante todo el año, colaboramos con merenderos y otros sitios, esto nos sirve como incentivo", señaló.Desde el Municipio de Aldea Brasilera sumaron su granito de arena y este jueves alcanzaron las donaciones a Sala Mayo. “Hace un mes y medio que estábamos juntando alimentos y elementos de limpieza”, contó a, la referente. En la localidad, pusieron a disposición cajas en diferentes instituciones para que los vecinos acerquen su ayuda.“La solidaridad nos visibiliza como sociedad”, dijo WeissAriel Weiss, intendente de Colonia Avellaneda, realizó una donación de pañales y leche para los beneficiarios. “Para nosotros es una felicidad muy grande como familia poder ayudar y estar en eventos de estas características, que tienen fin colaborar con los más necesitados”, expresó el jefe municipal desde Sala de Mayo.Weiss, señaló que la solidaridad, la empatía y el amor al prójimo “es fundamental en estos tiempos. Es una era muy sensible, donde estamos atravesando transformaciones sociales muy importantes y nos llevan a empatizar más. La solidaridad es algo que siempre existió y hoy nos visibiliza como sociedad”.Laboratorios Lafedar se sumó a la jornada solidaria y donó galletitas dulces y saladas. “Nuestra importa es ayudar a los que más lo necesitan”, contaron. “Todos los años nos proponemos diversas actividades para realizar a la vez que participamos de estos eventos”.La Universidad Tecnológica Nacional - Regional Paraná realizó una colecta interna y acercó las donaciones a Sala Mayo. Al respecto, Gabriela Ríos, de la Secretaria Estudiantil de UTN-Paraná, comentó que “es un placer poder aportar nuestro granito de arena desde la institución a esta jornada tan importante para la ciudad.El decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, dependiente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Anibal Sattler, dio cuenta del agradecimiento por ser parte de Once por Todos. “Para nosotros es muy importante acompañar y sumarnos a Ayudar Hace Bien porque, además,siempre está presente en cualquier actividad de la Universidad”, resaltó.“UADER tiene en su columna vertebral el trabajo territorial y actividades con Once por Todos no son ajenas; porque la prioridad es que nuestros egresados tengan un fuerte compromiso con la comunidad y en la Universidad existen las prácticas educativas territoriales, que son obligatorias para todos los estudiantes, y eso da cuenta de la política académica que la Universidad tiene respecto de la formación de sus estudiantes”, fundamentó Sattler.Los alumnos de la casa de altos estudios participaron con la logística y transporte de las donaciones desde los supermercados hacia Sala Mayo.La Fundación La Delfina se sumó a Once por Todos a través de una colecta de donaciones de elementos de higiene personal, comida y pañales para adultos.Al respecto, una de las referentes, Mayda Cresto, expresó a Elonce que “fue una gran jornada y acercamos a Sala Mayo todas las cosas en diversas ocasiones”. Además, destacó que la solidaridad “nos atraviesa”.En tanto, la presidenta de La Delfina, Elena Bosquiazzo, recalcó el compromiso de todos los paranaenses” con los más necesitados”.“Los valores cooperativos nos permiten estar cerca de las sociedades, colaborando permanentemente en diferentes entidades y asociaciones, y buscando alternativas para buscar cerca de nuestros asociados y de la comunidad con diversas alternativas”, comunicó aSebastian Brunas, líder comercial de la región Litoral. Y agregó: “Desde hace muchos años nos dedicamos al cuidado de la salud y sobre todo después de la pandemia, buscando profesionalizar cada vez más a nuestros colaboradores para el crecimiento de la empresa y el reconocimiento en todo el país”.En la oportunidad, Brunas resaltó la importante de la empresa de medicina prepaga para el cuidado del medioambiente “al desarrollar una aplicación digital con múltiples funcionalidades, entre estas, el acceder a la credencial digital; y una app e-doc para que los asociados puedan acercarse al médico a través de la tele-medicina”.Al hacer un balance anual, confirmó que la firma alcanzó los 200 mil asociados. “La marca Avalian se instala con mucho respeto y consideración de la sociedad”, destacó.“La solidaridad nos pone cerca del otro y Ayudar Hace Bien nos acerca la empatía que significa ayudar a través de las organizaciones; a través de Once por Todos, gracias al gran contenido social que tiene, por eso todos los años es tan exitoso y cada vez más, porque logramos que cada sean más los que colaboran con los voluntarios que no dejaron de trabajar durante la pandemia”, ponderó ael Dr. Néstor Lódolo. Y agregó: “Durante la pandemia acompañamos al hospital San Roque y queremos hacerlo ahora a través de Once por Todos; y concientizar a aquellos que todavía no alcanzaron a poner su granito de arena para que Paraná”.“El voluntariado es una herramienta saludable, y son muchos los que se pliegan a las organizaciones no gubernamentales por el compromiso para con el humilde, algo que es de destacar”, valoró el especialista al instar a “honrar a los intermediarios que nos permiten trasladar los bienes materiales a quienes lo necesitan”.