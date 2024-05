Frigerio al gabinete: “No puede paralizarnos la falta de recursos”

Política Frigerio lanzó una reforma política con eje en la Boleta Única de Papel

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una nueva reunión de gabinete ampliado, para tratar temas referidos a la gestión y repasar los avances en materia institucional y política en estos meses de mandato.Seguidamente habló sobre la necesidad de seguir trabajando más allá de la situación socioeconómica: "No puede paralizarnos la falta de recursos, porque nos han votado para hacer un cambio del status quo de muchísimos años, décadas en la provincia; y porque yo creo que se puede gestionar también sin recursos", sostuvo.En ese orden, dijo que hay muchas cosas que se pueden hacer sin recursos y que se están haciendo. En ese sentido, precisó que se ha avanzado en reformas institucionales claves para la provincia: "Avanzamos en la presentación de una reforma política y hemos avanzado muchísimo en términos de transparencia en la gestión con hechos concretos, con decisiones políticas y también con discusiones en la Legislatura provincial respecto a normas que favorecen la transparencia. En ese sentido, por ejemplo, hemos eliminado los gastos reservados con la premisa de que lo que no podemos mostrar no se puede hacer más en la provincia"."Tenemos sistemas muy vetustos en la provincia para gestionar. Temas que son más parecidos al Siglo XIX que nada tienen que ver con lo que se requiere en el XXI. Tenemos que avanzar en eso; somos una de las provincias más atrasadas de la Argentina en términos de la implementación de sistemas de administración financiera y de gestión", señaló. Y agregó: "Debemos salir de ese lugar, tenemos cuatro años para demostrar que podemos hacerlo.