Sinónimo de solidaridad en Once por Todos: Plim Plim y su entrega de pañales

Desde la segunda edición de Once por Todos, “Plim Plim” el payaso paranaense solidario colabora con la jornada y se plantea nuevos objetivos.“Gracias a los comerciantes que me dieron trabajo, durante cuatro meses pude comprar 4.000 pañales, de los cuales 500 son para adultos. Todos saben que con lo que gano trabajando compro los pañales. Estoy muy contento”, dijo.Sobre el gesto solidario y la importancia de sumar su granito de arena, Plim Plim reflexionó: “Si cada auto que pasa, entrega un paquete de 40 pañales, en 100 autos tenemos 4000; el tiempo mejoró, está saliendo el sol así que pueden hacerlo”, instó.Al recordar su trayectoria solidaria, el payaso puntualizó que en el año 2017 logró un récord de 23.250 pañales. Y más allá de los números afirmó que “lo importante es hacer algo, no se trata de cantidad ni de que quién hace más, cada uno tiene que hacer y aportar lo suyo y de a poco se hace una montaña”.