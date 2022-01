Hermanitos heridos en incendio fueron dados de alta y evolucionan favorablemente

Recibieron el alta

Remodelación de la pieza

Dos hermanitos, de 1 y 9 años, resultaron con quemaduras como consecuencia de un incendio que afectó la habitación donde dormían , en su vivienda de calle Larramendi, en el barrio Bajada Grande, de la capital entrerriana, el pasado 5 de enero.Tras el siniestro, los menores fueron trasladados al hospital materno infantil San Roque de Paraná , donde permanecen internados varias semanas. Afortunadamente, ambos niños fueron dados de alta tras una favorable evolución.Exequiel Weimer, el padre de las criaturas, dijo a: “gracias a Dios es un hecho que se puede contar, porque tardábamos unos minutos más y no sabemos que podría haber pasado”.Sobre como sucedieron los hechos, relató: “mi hijo más grande había encontrado un encendedor en la pieza. No sabemos cómo se desparramó el alcohol sobre el piso y eso hizo que se prendiera fuego la pieza. Mi yerno vio humo y cuando entró a la habitación, vio fuego azul en el piso, que ya se había propagado porque agarró el somier. La nena en ese momento estaba durmiendo sobre la cama”.Durante el siniestro el hombre, que se desempeña en el Servicio 911, y su mujer, que trabaja en el hospital de niños, se encontraban en sus jornadas laborales. Al cuidado de los niños estaba una hermana de 19 años y su pareja.“Cuando mi nene vio que su hermana se estaba prendiendo fuego, la tapó con una remera y logró apagarle el fuego de la carita, ahí comenzó a prenderse fuego él y justo entró mi yerno. Mi hijo tenía en sus bracitos a la hermanita y se estaba desmayando”.La menor de un año fue internada en terapia intensiva por la gravedad de las quemaduras. “Al segundo día se contagió de covid, la tuvieron que operar y hacerle una traqueotomía porque le agarró un broncoespasmo y levantó mucha fiebre. Gracias a Dios lo pudo afrontar y tras una semana la llevaron a la sala covid del hospital, donde terminó de recuperarse”.En tanto el nene tiene quemada toda la piernita derecha. “Afortunadamente su recuperación fue muy buena gracias al cirujano que lo atendió. Los dos nenes están evolucionando de muy buena manera”.La habitación donde ocurrió el incendio sufrió importantes daños materiales en la construcción, pero también la pérdida de muebles y cama que se encontraba en el lugar. Sin embargo, la solidaridad no tardó en llegar y vecinos, colegas y amigos de la familia le brindaron una mano para poder remodelar la pieza.“Quiero agradecerle a la sala del 911, a mis jefes y la comisaria Martínez, porque movieron cielo y tierra para que podamos armar la pieza. Además, la gente que nos acompañó con sus oraciones”, finalizó.Germán Hirigoyen, director del hospital San Roque, al ser consultado sobre el contagio de Covid de la pequeña, aseveró a Elonce que “se comprobó al estudiar el caso, como hacemos con todos los pacientes y los profesionales que se desempeñan aquí, que no fue un contagio intranosocomial, sino que fue externo al momento de ingresar al lugar”.