Incendio en una vivienda de Paraná: dos niños resultaron con quemaduras

En las primeras horas de la mañana de este miércoles se produjo un incendio en la pieza de una vivienda ubicada en calle Larramendi de la ciudad de Paraná y como consecuencia, además de las pérdidas materiales, dos menores de 1 y 9 años resultaron con quemaduras de consideración.El padre de las criaturas, Exequiel Weimer, un policía del 911, contó aque junto con su mujer habían salido a las 6 a trabajar, y al rato “me llama mi hija más grande, de 19 años, que se estaba prendiendo fuego nuestra habitación. Enseguida me vine en la moto y saqué el extintor del auto, corté la luz y empecé a tirarle agua al colchón que era lo que se estaba prendiendo fuego y agarrando el cielorraso”.Conmocionado por lo vivido, el hombre agradeció a los vecinos que lo ayudaron. “Pude sofocar el fuego y sacar a los chicos de adentro”, acotó.Sobre el estado de los pequeños, contó que “mi hija más chica, de un año y 8 meses, tiene la cara quemada y mi nene de 9 años se quemó la pierna. Recién nos avisaron que la llevaron a Terapia Intensiva del hospital de niños y todavía no sabemos cómo está”. Otra hija del matrimonio estaba en la casa de una amiga al momento del siniestro.En un principio, los menores fueron enviados al hospital Domagk, de Bajada Grande, y ante el estado que presentaban, los derivaron al San Roque.Consultado sobre qué pudo haber ocasionado el incendio, dio cuenta que “por lo que ví, la instalación eléctrica está sana, a lo mejor el nene agarró un encendedor y prendió fuego un papel o algo. Cuando me fui, estaban mirando los dibujitos, y la tele era lo único que estaba prendido, porque hasta el ventilador apagué”.“En la habitación se perdió todo, pero gracias a Dios pude llegar a tiempo y evitar que se quemara toda la casa”, dijo finalmente Weimer.