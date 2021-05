Se evalúan las sanciones que le cabrían a dueños de motel clausurado

Paraná Clausuraron el motel donde se encontraron once personas en una habitación

Policiales Once personas ocuparon habitación en un motel y quisieron irse sin pagar

Lo que establece la ordenanza

Mientras el hotel de alojamiento de calle Blas Parera de la capital entrerriana continúa clausurado, en el Juzgado de Faltas de Paraná se decidepor la violación a las disposiciones dispuestas por la pandemia.. La situación fue advertida el domingo a la mañana cuando tres personas saltaban desde el interior hacia afuera, al intentar escapar del lugar por no poder hacer frente a la deuda contraída durante la estadía.“Las actas que recibimos fueron labradas por el personal de Habilitaciones Comerciales, que realizó una clausura preventiva del establecimiento a la espera de la resolución del Juzgado”, comunicó ala secretaria del Juzgado de Faltas de Paraná, Laura Pucheta.Según explicó, “los imputados deben realizar el descargo correspondiente. Después se tiene en cuenta si éste es viable o no, y el juez, de acuerdo a la normativa vigente dado que se ha violado el decreto vigente por la situación sanitaria, además de lo establecido en el artículo 17 inciso c y el artículo 75 de la ordenanza 5614, con esos elementos se procede a aplicar la multa correspondiente”., aclaró Pucheta al explicar que “en el acta hay un determinado responsable el que en calidad de imputado hace su descargo correspondiente y a él se le aplica la multa correspondiente”., que sería el precio del litro de nafta en el mercado.Según la ordenanza Nº 5614 - Régimen de penalidades para faltas municipales, el artículo 17 inciso c establece:Y el artículo 75, estableceEn la oportunidad, Pucheta comentó que durante la pandemiaque se realizan en la ciudad. “Se notifica al titular del inmueble donde se realiza el evento, por el incumplimiento del artículo 75 de la ordenanza 5614 y de los decretos vigentes”, indicó.Punto aparte, anunció que, para que no se concentre tanta cantidad de gente en el ingreso al Juzgado”.