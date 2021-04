Covid-19: "La velocidad de contagios puede ser mucho más acuciante que en 2020"

¿Hay camas y respiradores disponibles para pacientes Covid-19?

Síntomas

Contagios en Salud

, por calle Pascual Palma.consultó cuál es la situación con el responsable del nosocomio y éste detalló cuál es el nuevo escenario epidemiológico que se registra en la provincia."La situación es de demanda creciente, desde la semana pasada. Los pacientes acuden a la posta respiratoria que tiene un horario continuado y sin turno; muchos lo hacen por consulta espontánea y otros provienen del ámbito privado y al ser sospechosos, acuden al San Martín para nuevas revisaciones y en busca de un hisopado", comunicó ael director del hospital San Martín de Paraná, Carlos Bantar.Y en ese sentido, aclaró:"Pero si es contacto estrecho de un caso positivo y tiene síntomas compatibles con Covid-19, se hace diagnóstico clínico de coronavirus sin realizar un hisopado", explicó el médico.Bantar apuntó que "es común que los pacientes vengan a saciar su curiosidad para realizarse un hisopado porque tuvo un contacto estrecho sospechoso y aun no teniendo síntomas"."El paciente que ingresa debe completar una planilla de evaluación y luego el médico hace una planilla epidemiológica, se le revisan los controles de signos vitales y después se determina el hisopado., indicó el titular del nosocomio., remarcó. "La posta respiratoria es un espacio para pacientes con síntomas compatibles con Covid-19 o síntomas respiratorios que necesitan de una evaluación médica", recalcó el responsable del San Martín., comparado con un 13% que se registraba antes de esta escalada de casos", reveló Bantar., pero pueden ocuparse por la mañana porque la situación es muy dinámica y el mayor problema es el planteado a nivel nacional:", alertó el titular el hospital San Martín.Según los registros del Ministerio de Salud a los que accedióBantar reconoció su preocupación por el nuevo escenario epidemiológico atento a que "la escalada de casos no es la misma que en el contexto del año pasado cuando el aumento de contagios nos tomó esperando la epidemia, preparados durante la cuarentena y con las camas listas"., remarcó.Para el médico, "hay que retrotraer el sistema en un contexto de flexibilización total cuyo impacto desde el punto de vista epidemiológico desconocemos"., por lo que hemos visto en otros países", argumentó Bantar al remarcar:Consultado a Bantar por la disponibilidad de respiradores para pacientes críticos, éste explicó que "muchos de los pacientes que por su nivel etario se tenían que contagiar, ya se contagiaron y muchos de ellos lamentablemente fallecieron, y otros tienen más cuidado y se resguardan de la población contagiante, amen también de que muchos ya se vacunaron". anotarse al registro de vacunación para recibir la dosis correspondiente."Después de un año de promociones en Salud sobre la sintomatología, hay personas que, lamentablemente, sigue subestimando el aumento de la temperatura y naturaliza registros de más de 37º cuando ese número tiene que alarmar y naturaliza la rinorrea (resfrío y congestión nasal) porque lo atribuye a una cuestión estacional, además del dolor de garganta y de cabeza, siendo que todos son síntomas de coronavirus, incluyendo el decaimiento", sostuvo Bantar.Y en esa línea recomendó:Bantar comunicó que se registran contagios en el personal de Salud, pero aclaró que eso dependerá, como pasó el año pasado, de la curva de contagio comunitario. "Es decir que a medida que crece el contagio comunitario, crece el contagio en la población de salud", acotó al respecto."Hay una nueva variante, que es que el personal de Salud está vacunado, pero sabemos que la vacuna no evita que la persona se contagie y no evita que la persona contagiante", aclaró al agregar: "La vacuna evita, probablemente, el desarrollo a la forma severa, acorta el período sintomático de la enfermedad y probablemente acorta el tiempo de excreción viral".