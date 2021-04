En Entre Ríos “el 50% de los casos de covid son en personas menores de 50 años”

director del hospital Pascual Palma, Esteban Sartore,

Vacunación contra covid

En la provincia, al igual que en el resto del país, los casos de coronavirus continúan creciendo de manera exponencial. En Entre Ríos entre el domingo y el lunes se registraron 750 positivos y los equipos de Salud piden a la población que extremen las medidas de autocuidado y eviten la circulación.“Hay un crecimiento sostenido en los casos de coronavirus y esto repercute en la cantidad de ocupación de camas en cuidados intensivos,", dijo el”.En la provincia hace unos días comenzó la vacunación contra el coronavirus a mayores de 60 años y además se continúa inoculando a diferentes grupos etarios que anteriormente habían comenzado.“La vacunación evita la morbilidad, pero eso no significa que no nos debamos cuidar, no hay que relajarse en estos temas”, señaló Sartore y recomendó evitar la circulación, para que los efectores de salud puedan dar contención a todas las personas que requieran cuidados críticos.Además, señaló que se observaron diversas situaciones donde la inscripción no fue del toda correcta para vacunarse: “Cuando ocurre esto, los turnos se reprogramaron y además el Ministerio de Salud realiza un recontó para determinar si es necesario volver a llevar a cabo un operativo de vacunación sin turno”.Por otro lado, mencionó que la vacunación antigripal “comenzó la semana pasada con el personal de salud y luego se fue abarcando a los adultos mayores institucionalizados, residentes de hospitales monovalentes”.Además, destacó que “entre la vacuna antrigripal y la vacuna contra el coronavirus las personas deben esperar unos 15 días”.