Coronavirus: Paraná y otros siete departamentos entrerrianos en “alto riesgo”

Sociedad Reportaron 750 casos de coronavirus en las últimas 48 horas en la provincia

Sociedad Reportaron diez fallecimientos asociados a coronavirus en la provincia

El Ministerio de Salud de la Nación informó que a partir del “análisis realizado al 15 de abril, a semana epidemiológica 14 cerrada”, Entre Ríos presenta ocho departamentos en “alto riesgo” por coronavirus. Ellos son:El análisis se realiza según departamento de residencia y, debido a las variaciones en la notificación de casos, se recomienda realizar análisis semanales y no diarios.No se recomienda la utilización de estos indicadores en departamentos con menos de 50 casos notificados en los últimos 14 días o en aquellos con poblaciones chicas En estos casos se deben evaluar de manera particular por las autoridades sanitarias para ajustar los niveles de riesgoDepartamentos con más de 40.000 habitantes, que son considerados de alto riesgo9 de JulioAlmirante BrownAvellanedaAzulBahía BlancaBalcarceBerazateguiBerissoBragadoCampanaChacabucoChascomúsChivilcoyCoronel de Marina L. RosalesCoronel SuárezEnsenadaEscobarEsteban EcheverríaEzeizaFlorencio VarelaGeneral AlvaradoGeneral PueyrredónGeneral RodríguezGeneral San MartínHurlinghamItuzaingóJosé C. PazJunínLa CostaLa MatanzaLa PlataLanúsLincolnLomas de ZamoraLujánMalvinas ArgentinasMarcos PazMercedesMerloMorenoMorónNecocheaPehuajóPergaminoPilarPresidente PerónQuilmesSan FernandoSan IsidroSan MiguelSan NicolásSan PedroSan VicenteTandilTigreTrenque LauquenTres ArroyosTres de FebreroVicente LópezZárateDepartamentos de mas de 40.000 habitantes que presentan ambos indicadores en riesgo moderado, o uno moderado y otro alto, según departamento de residenciaCañuelasLobosDepartamentos con más de 40.000 habitantes, que son considerados de alto riesgoTodoDepartamentos de mas de 40.000 habitantes que presentan ambos indicadores en riesgo moderado, o uno moderado y otro alto, según departamento de residenciaCapitalDepartamentos con más de 40.000 habitantes, que son considerados de alto riesgoComandante FernándezSan FernandoDepartamentos de mas de 40.000 habitantes que presentan ambos indicadores en riesgo moderado, o uno moderado y otro alto, según departamento de residenciaMayor Luis J. FontanaDepartamentos con más de 40.000 habitantes, que son considerados de alto riesgoEscalanteFutaleufúDepartamentos de más de 40.000 habitantes que presentan ambos indicadores en riesgo moderado, o uno moderado y otro alto, según departamento de residenciaViedmaRawson