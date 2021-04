“Si no bajamos la circulación innecesaria, no hay sistema de salud que aguante”

En las últimas semanas se observó un crecimiento sostenido de casos de coronavirus en toda la provincia de Entre Ríos. Según datos de Nación, hay algunos departamentos que en la actualidad muestran números aún más preocupantes.



En ese sentido, Lucas Kercher, director de Emergencias Sanitarias y coordinador de la distribución de los insumos del Hospital de la Baxada, de Paraná, expresó al programa Quién Dice Qué, de Elonce TV, que “en la ciudad tuvimos un aumento de casos, llegamos a casi completar el total de las camas. Tenemos 16 camas, llegamos a 14. No pusimos más pacientes porque hay que dejar dos camas libres para abastecer la planta del hospital, que tiene pacientes moderados”.



Asimismo, se refirió a la situación actual de la terapia y aseguró que “está llena, tenemos 14 pacientes. Empezamos a pensar en la rotación externa de Paraná Campaña, porque Paraná llegó al 87% de ocupación. En el Sistema de Programa de Monitoreo de Unidades Críticas podemos empezar a llegar a mandar pacientes a toda la Región I, zona de Crespo, María Grande, Libertador San Martín. Son los que nos van a ayudar a contener los pacientes”.



En ese sentido, señaló que “en Paraná tenemos dos anillos de contención, que son los más grandes. Hablamos del Hospital San Martín, la guardia y la parte crítica con la terapia intensiva, más el Hospital de la Baxada, que es solo covid-19. Esa ocupación, más todas las otras UTI, está en 87%”.



Lo preocupante de este año, según indicó, es que “ahora tenemos los internados por accidente de tránsito, operaciones, post operatorios, heridas de arma de fuego y arma blanca, entre otros, sumados a los pacientes covid”.



Hizo un análisis de la segunda ola, sus efectos y cómo actúa: “pareciera que todavía no estamos encerrados y ya hubo un pico de crecimiento muy agresivo, lo que llama la atención. Esta ola no respeta los grupos etarios. El año pasado veíamos internados a muchos adultos mayores, ahora la mitad de la sala de terapia intensiva está con gente que tiene por debajo de 50 años. Se comporta de manera más agresiva. El año pasado, un paciente internado tenía un promedio de 18 días de internación, mientras que hoy está debajo de los 15. La gente se muere más rápido, esa es la rotación. A las dos horas la cama vuelve a ocuparse”.



“Cuando se pasa el 80% de la internación en una UTI no tenés más rotación, solamente va entrando gente si otro deja la cama. Terapia intensiva es el rojo, a partir de ahí no hay más nada. Es el punto en donde uno tiene que parar sí o sí, no hay más atención”, resaltó.



Por otro lado, dijo que “nosotros tenemos toda una red para abastecer el sistema de salud. Que colapse o no depende de si bajamos la circulación innecesaria. Hoy tenemos que circular de manera correcta, usar el tapabocas, seguir lavándonos las manos, usar alcohol, hay que tratar de circular lo menos posible. Todos tenemos que estudiar, trabajar, cumplir actividades hasta recreativas. Hay que apuntar a lo innecesario”.



“Con estos datos, si nosotros no paramos la circulación, no hay sistema de salud que aguante. Como jefe de la sala tengo que tratar de ver cómo me responde mi equipo. Hace un año que venimos trabajando a cama caliente, completa, a veces no se puede llevar la terapia al 100% porque no hay recurso humano y eso es lo más importante. Cuando se habla de terapia intensiva se necesita gente capacitada, especializada”, agregó.



Se mostró preocupado por la actitud de la sociedad ante la pandemia y expresó: “veo gente sin barbijo, no se puede creer. Pasa en los hospitales y en todos lados. Si entre todos no tomamos conciencia va a ser difícil. Hoy no es lo mismo porque tenemos las terapias llenas con gente joven”. Elonce.com