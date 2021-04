“El agradecimiento nos llena el alma, pero queremos un reconocimiento económico”

Labor durante la segunda ola

, expresó aMartín Nani, Rector de la Cruz Roja y trabajador del sector de enfermería del hospital San Martín.Trabajadores autoconvocados del hospital San Martín de Paraná protestaron este jueves en reclamo de una mejora salarial. Según manifestaron profesionales de la salud a este medio, “El básico de enfermería es de 14.900 pesos”.El Rector del Instituto de la Cruz Roja hizo referencia al reconocimiento que reciben por parte de pacientes, familiares y sociedad en general. “Hay una gratitud social, no dudamos de eso y lo agradecemos. Queremos el otro reconocimiento, el económico”.En ese sentido, Nani agregó que “el reconocimiento social nos llena el alma, pero queremos llenar la heladera”.Al respecto, el profesional comentó que “wstamos con mucha incertidumbre, viendo que esta segunda ola puede ser un poco más abarcativa que la primera ola en cantidad de casos de coronavirus”.En cuando a la Carrera de Enfermería que se dicta en el Instituto de la Cruz Roja de Paraná, el profesional comentó que “es todo un desafío. Tenemos dos tipos de estudiantes, los de primer año están ávidos por tener clases y en Entre Ríos, trabajamos con clases presenciales y virtuales. Cuando nos toca encontrarnos, nos hace bien, los alumnos están contentos y no quieren irse”.Sobre las diferentes especialidades de la carrera de enfermería, Nani comentó que “no están reconocidas a nivel Estado. Hoy, los profesionales de la enfermería que están en terapia intensiva y cuidados covid, se formaron a través de diversas capacitaciones. En estos momentos, necesitamos personal capacitado”.Al respecto, explicó que “a diferencia de la primera ola, hoy tenemos más pacientes covid, pero también paciente con otras patologías. Hoy en días, los enfermeros que recién se reciben, son derivados a los diferentes sectores donde no hay tanta complejidad y los capacitados en diferentes especialidades, están a los cuidados intensivos”.En el instituto de la Cruz Roja, cuentan con un gabinete de simulación “que les otorga a los estudiantes poder recibirse con un entrenamiento suficiente, para hacerle frente a un hospital. Le queremos agradecer a nuestro apoderado legal, que trabaja para poder seguir creciendo”, señaló. Elonce.com