Trabajadores de Salud exigieron un “salario digno” y condiciones laborales

Mejoras salariales

Administrativos del ministerio de Salud protestaron y cortaron calle 25 de Mayo en reclamo de condiciones laborales y una mejora salarial.“En el Ministerio de Salud no se cumplen los protocolos, al ingresar no nos toman la fiebre, ni nos brindan alcohol”, dijo, una de las referentes de ATE, Mariana Lujan, aAdemás, señaló que “en algún momento, la secretaria de Salud, Csarina Reh, nos informó que luego del receso íbamos a tener box y el distanciamiento correspondiente entre los trabajadores. Cuando volvimos el 23 de enero, no hubo las mejoras.Por otro lado, una mujer que se encontraba en el reclamo manifestó: “En este momento más de 520 personas trabajan diariamente en condiciones de hacinamiento”“Entregamos una nota con pedidos puntuales, como el tema del horario, hay personas que entran a las seis de la mañana y se van después de las 18. En el Ministerio hay un sistema de horas extras, y solicitamos que se nos exima de estas horas”.Por su parte, Hugo Giménez, manifestó que “el corte seguirá hasta que nos den una respuesta, solicitamos un salario digno para los trabajadores para el Ministerio de Salud y del Nivel Central”.A su vez, señaló que no descartan continuar con las medidas de fuerza hasta “obtener respuestas”.