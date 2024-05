Sobre el Complejo Social del Túnel Subfluvial

tras las declaraciones del director del Ente Túnel Subfluvial por el lado de Entre Ríos, Eduardo López Segura, quien anunció la intención de concesionar el comedor “para generar rentabilidad".“El Complejo se inauguró en el ´73 y; siempre estuvo a la vanguardia para asistir y prestar un servicio muy necesario a la comunidad, tanto que, desde que se inauguró a la fecha, pasaron cientos de miles de personas de entidades deportivas, civiles y culturales a alojarse en este Complejo Social”, comunicó ael conserje Jorge Luis Leal.Y continuó: “El rol del Complejo Social siempre fue el de asistir en momentos críticos que sufrió nuestro país, como lo fue la hiperinflación en la época de Alfonsín y la crisis de 2001, cuando el Complejo Social estuvo a la vanguardia trabajando para asistir a la gente, ya sea alojándola o a través de convenios con ministerios de Acción Social de ambas provincias para brindarles alimentos”.“Los fines de semana y los feriados largos, la ocupabilidad es al 100%. Actualmente, tenemos 60 camas disponibles y; mientras que el gasto anual en el Complejo es de cuatro millones de pesos, y lo recaudado ingresa a las arcas de la Tesorería del Túnel”, repasó Leal.. Los empleados somos miembros del Ente Túnel Subfluvial está en un todo; hay trabajadores con 37 años de servicio y otros con la antigüedad necesario para tener estabilidad”, fundamentó Leal.Asimismo, el conserje reconoció que existees decir, “que la concesión del comedor sea el inicio de la concesión de todo el Complejo Social”.“En el comedor, a las delegaciones les brindamos la posibilidad de ahorro y que puedan viajar sabiendo que en el Complejo tienen las instalaciones para ocupar de manera gratuita”, argumentó el conserje.“El Complejo del Túnel cumple un rol social, educativo y turístico; es la parte en la que se le devuelve una parte de lo que la población aportó a la construcción del Túnel en su momento”, completó la empleada del Túnel, Mariana Ríos. Y completó: “El viejo obrador se convirtió en dormis para estudiantes, jubilados y familias que no tenían dónde quedarse; y a quienes venían a visitar al Túnel se les brindaba un desayuno, además el alojamiento”.“Con la reconstrucción del edificio y su puesta en valor, con recursos propios del Túnel, a las delegaciones se les cobra un pequeño canon, mientras que es gratuito para escuelas y centros de jubilados”, agregó., sentenció Ríos y cuestionó la presencia policial durante el acto simbólico que se desarrolló en el ingreso al espacio.“El Complejo Social debe cumplir la función para la que fue creado, que es social, porque el intentar privatizar el comedor social es un arrebato a la sociedad misma porque al Complejo lo ocupan delegaciones de clubes y escuelas de ambas provincias”, sostuvo Cecilia Álvarez de la Unión del Personal del Túnel Hernandarias (UPTH).“Hay una leve sospecha de que ya un pliego armado, que no se dio a conocer, para concesionarlo al Club Náutico”, apuntó la sindicalista y dijo desconocer los números deficitarios que dio a conocer López Segura.explicó. De hecho, dio cuenta de la alarma reinante entre los trabajadores por la caída de esos contratos. “Es trascendental la tarea de los guías porque son quienes desarrollan las visitas guiadas contando la historia para que todos puedan conocer esta magnífica obra de ingeniería que corresponde a ambas provincias”, fundamentó.Otro de los representantes de la UPTH, se mostró “contento” por el acompañamiento de empleados, jubilados del sector y sindicalistas de otros gremios. “El abrazo simbólico no es para confrontar sino para gritar que es necesario un diálogo y evitar ideas que en otros momentos generaron mucho daño en la sociedad”, fundamentó.Y agregó: “El Complejo Social es parte de una contraprestación de servicios que le da el Túnel a la sociedad de Entre Ríos y Santa Fe, con lo cual, es impensable quedarse sin este espacio”.El Complejo Social del Túnel Subfluvial cuenta con una capacidad de alojamiento de 60 plazas, edificios complementarios para la administración, servicio médico, servicios generales, un salón comedor con capacidad para 150 personas y áreas recreativas. Además de una sala de proyecciones. El mismo está ubicado dentro del predio del ente que las ciudades de Paraná y Santa Fe.El predio del Túnel Subfluvial alberga edificios que sirvieron como obrador, edificios de servicios generales y oficinas administrativas durante la construcción del mismo. La gestión del Túnel se propuso modernizar y poner en valor los edificios existentes, actualmente en uso, incorporando nuevos dormitorios colectivos en función de ampliar las opciones que se brindan a la propuesta de turismo social.“El Complejo Social nació con un fin y hay muchos chicos del interior que vienen a conocer Paraná y Santa Fe, y se alojan en este espacio; es una función que debe seguir dando el Túnel Subfluvial”, sostuvo un representante de Amet. “Es lamentable lo que quiere hacer el directorio actual del Túnel”, cuestionó.“Es injusto lo que está sucediendo y ojalá reflexionen porque el Túnel es la unión de dos provincias hermanas”, completó un afiliado a UTA Santa Fe.“Quienes tienen pocos recursos se alojan en el Complejo, como fue siempre”, comentó un empleado vial, presente en el abrazo simbólico.“Una privatización del Complejo sería terrible”, sumó la concejal de Más para Entre Ríos, Marta Susana Farías.Tras el abrazo simbólico, los trabajadores se trasladaron hasta las cabinas de peaje del enlace vial donde, sin ocasionar inconvenientes al tránsito vehicular, hicieron notar su reclamo con una volanteada.