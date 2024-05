Convocan Abrazo Simbólico en “apoyo y solidaridad” al Complejo Social del Túnel

Declaraciones

Historia y funcionamiento del Complejo Social

Dudas sobre el déficit

Experiencia en el Complejo Social

Abrazo simbólico

La Unión del Personal del Túnel Hernandarias (UPTH) ha expresado su preocupación ante la decisión de la Dirección entrerriana del Túnel Subfluvial “Uranga-Silvestre Begnis”, a cargo de Eduardo López Segura, de concesionar o tercerizar las instalaciones del Complejo Social del enlace vial.La novedad se dio a conocer hace unos días a través de las redes sociales de López Segura, donde publicó que “el Complejo Social del Túnel Subfluvial no debe ser una carga económica, debe ser autosustentable y no deficitario”. Añadió, además: “Estamos trabajando para generar recursos genuinos y poder pagar los 39 millones de pesos que sale hoy en día mantenerlo mensualmente, dinero que sale de las arcas del Túnel en detrimento de obras que se vienen postergando”.En respuesta a esta situación, referentes de UPTH, Cecilia Álvarez y Francisco Padula, participaron en el programa Quién Dice Qué dey expresaron su oposición.La secretaria General de UPTH, Cecilia Álvarez, afirmó que "esta idea ha trascendido en las redes sociales de uno de los administradores. El 1º de mayo se dio esta publicación en la que se da indicios del déficit que genera el Complejo Social". Además, agregó queAl referirse al inicio del funcionamiento del Complejo, mencionó: "Al principio, el obrador funcionó en el año 1969, y en el 1973 se le dio un funcionamiento social que comenzó a recibir visitas guiadas y alojar gente”.Por su parte, Francisco Padula, otro referente de UPTH, agregó:Es decir, la función de turismo social que implementan ambos gobiernos, tanto el de Santa Fe como el de Entre Ríos, que son los encargados de administrar el Complejo social".Padula también hizo referencia a la cifra de 39 millones de déficit mencionada por López Segura: "Nosotros no sabemos de dónde sale ese número, si se refiere a gastos mensuales o a qué se refiere. Porque tenemos entendido que el Complejo Social tiene un gasto anual de cuatro millones de pesos".Agregó que "lamentablemente, en su mal asesoramiento,De hecho, no hay ninguna auditoría que lo confirme o que lo demuestre a la sociedad. No existe tal cosa. Tenemos la sospecha de que esos 39 millones también involucran otro error, que esEn el Complejo Social, hay oficinas con conserjes, archivo, prensa, consultorio médico, mantenimiento y limpieza, y todas estas personas están empleadas y pertenecen a los 220 empleados de planta permanente del túnel. El Complejo depende del túnel subfluvial".Consultado sobre si hubo un llamado previo para avisarles de esta situación, Padula dijo: “No, nos enteramos por redes sociales. Esto nace de una idea equivocada por parte del administrador de involucrar capitales privados en la cogestión del ente vi provincial, que tiene un tratado interprovincial que debe respetar; lo que significaría incluir a un privado en algo estatal que además brinda un servicio social”.. En él, las propias instituciones, utilizando las cocinas y demás, elaboran los alimentos como parte de la experiencia de aquellas personas que utilizan las instalaciones para alojarse", añadió.En respuesta a estas preocupaciones, Cecilia Álvarez invitó a participar en un abrazo simbólico al Complejo Social el martes a las 12:30 horas, como "muestra de apoyo y solidaridad".