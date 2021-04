Protesta de trabajadores del San Martín: “El básico de enfermería es de $14.900”

Trabajadores autoconvocados del hospital San Martín de Paraná cortaron calle Gualeguaychú, a la altura de la intersección con Perón, en reclamo de recomposición salarial. “Esenciales para el pueblo - Invisibles para el Estado. Queremos sueldos dignos”, era una de las consignas que podía leerse en la protesta.“Exigimos de recomposición salarial, un salario acorde a la situación que vivimos hoy día. Nos duele hacer esto, pero lamentablemente reclamar es la única de ser escuchados”, argumentó ala enfermera María Elena Rodríguez.“Fueron muy pocos los incrementos durante la pandemia, los bonos no estuvieron a tiempo y tampoco valieron mucho porque los dan una vez”, apuntó.Y agregó: “Queremos que nuestro básico sea el que corresponde por ser profesionales. El básico de enfermería es de 14.900 pesos. Y si lo comparamos con el de otros trabajadores, el nuestro es una miseria”.Los trabajadores en lucha destacaron el apoyo de los conductores, quienes a los bocinazos acompañaron la protesta de la que participaron empleados de las áreas de Enfermería, limpieza, maestranza, rayos X, esterilización.“Estamos cansados y la mayoría de los enfermeros trabaja en dos empleos porque los sueldos son tan bajos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Uno solo pide que en la paritaria se tenga en cuenta al trabajador, a los profesionales de la salud; no somos ni piqueteros ni gremialistas”, agregó Roxana Flores al justificar: “Tuvimos que cortar la calle para que el gobierno sepa de la situación que estamos viviendo”.“Hace más un año que no tenemos paritarias y ya no damos más. Estamos cansados, trabajamos ocho horas, las clases vuelven a la virtualidad y nosotros tenemos que pagar niñera, ubicar a los chicos, lo que también nos representa un gasto doble”, explicó la trabajadora de Salud.“Demoraron en devolvernos los feriados que trabajamos durante la pandemia, porque no son abonados. Tuvimos nuestras vacaciones recién en enero y febrero. Y ahora tememos que nuevamente nos corten las licencias. El cuerpo humano está cansado”, coincidió Rodríguez.“Este es un reclamo digno y justo”, coincidieron las voceras de la protesta con corte de calle.