Ensanche de Racedo: ingeniero de obra aclaró que se “prevé reforestar la zona”

Vecinos de calle Racedo se siguen manifestando e impidiendo que den inicio los trabajos de ensanche de la arteria, se oponen a la tala de los árboles y afirman que la obra no fue requerida sino “impuesta”.En diálogo con, Jorge Datti, ingeniero responsable de la obra indicó que en las actuales condiciones y con la presencia de vecinos en la traza los trabajos no se pueden realizar, reclamó la presencia de las autoridades municipales y judiciales para aclarar la situación y habló sobre las mejoras que están previstas para la zona.“Hay una sentencia judicial después de un reclamo que ya cumplió su plazo en la justicia que decretó que la obra tiene que volver a foja cero, es decir como estaba planteada inicialmente con elpara dar inicio a los trabajos de ensanche”, indicó.Y remarcó que “nuestro punto de vista como empresa es que”.Paso seguido, el ingeniero aclaró que el proyecto de ensancheSobre si la obra puede dar inicio sin la tala de árboles, Datti dijo que “no, porque el ensanche es del cordón hacia atrás, hacia la línea de edificación, la parte central queda y se hará un cantero. No hay otra parte para empezar con la obra. Le quiero decir a la gente que también“También van a tener unaen la zona”, destacó.En tal sentido, Datti puntualizó que “toda obra tiene sus pro y sus contra cuando se ejecuta pero los beneficios son mucho mayores que los perjuicios”.En relación a los trabajos de hoy, el ingeniero explicó que “. Esperaremos algún escribano que diga que la zona está ocupada y que no podemos trabajar y retiraremos el personal, quedará el obrador pero no iniciaremos trabajos hasta que esto se resuelva”., va a venir maquinaria pesada y el maquinista que está arriba no puede ver si hay personas abajo. Ayer pudo haber ocurrido cualquier accidente y es intolerable trabajar de esta manera, es para generar accidentes no queridos”, afirmó.Finalmente, y sobre los incidentes ocurridos ayer, Datti entendió que