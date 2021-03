“Estamos resistiendo”, dicen vecinos de Racedo que realizan un acampe y vigilia

Una situación “poco amigable”



Luego de los incidentes registrados este lunes ante el inicio de la obra de ensanche de boulevar Racedo, los vecinos de la zona junto con el Foro Ecologista y distintas organizaciones de Paraná, decidieron realizar desde la noche de este lunes una serie de actividades para “resistir” la tala de árboles que comenzó en horas de la mañana.“Estamos resistiendo. Dicen que la obra empezó, pero no hay obrador ni vallado. Además a los árboles empezaron a talarlos a mansalva sin ninguna supervisión”, indicó una vecina que esta mañana se ató a un árbol en el marco de la protesta.Vale recordar que la obra fue suspendida momentáneamente ya que la policía consideró que no estaban dadas las condiciones para que continúen los trabajos.“Estamos intentando controlar toda la cuadra para que no nos muevan las máquinas y hagan la tala en otro lugar”, agregó.“Van a sacar 200 árboles, unos de los más frondosos de la ciudad, después ¿qué sigue?”, se preguntó otro vecino.Jorgelina, una frentista de Boulevar Racedo, dijo que "el ensanche no es la obra que necesita la calle, necesita cloacas, desagües de pluviales, tapas de tormentas para que no nos inundemos, también es necesario luminarias más bajas”.“Nos vamos a quedar acá y vamos a resistir. Nos reconforta la mirada de otras personas que estamos luchando por lo mismo, por la no tala de los árboles”, culminó.Por su parte, el secretario de Obras Públicas de la comuna, Maximiliano Argento, que está presente en el lugar, dijo que lo sucede es una situación “poco amigable con los vecinos” y remarcó que atento a lo ocurrido por la mañana, “decidimos parar con las actividades a la espera de una solución”.Tras ello, aclaró que el movimiento que hubo de carteles con un camión “fue para que se vayan a trabajar a otro lugar”.Son distintas opiniones y puntos de vista. Estamos a la espera de una definición para ver si continuamos con los trabajos, tenemos un fallo judicial que habilita la realización de la obra” y destacó que desde la municipalidad “siempre se estuvo abierto al diálogo”.El referente del Foro Ecologista de Paraná, Daniel Verzeñassi expresó aal finalizar la asamblea de vecinos que que "hay personas que queremos destrabar este problema, estamos tratando de ponernos de acuerdo para llegar a las personas que no quieren dialogar, que son las autoridades municipales. No vamos a abdicar ninguna forma de dialogo”.“Nos cuesta levantar las posiciones que sostenemos porque muchos no creen. Nos gustaría que venga el Intendente a hablar, nosotros lo protegeríamos de las agresiones. No somos personas violentas”, señaló.Verseñassi indicó que se terminaron las instancias judiciales con respecto al fallo que rechazó el Superior Tribunal de Justicia. “No somos `judiciadores´ creemos en el dialogo y somos luchadores de la democracia”.En el lugar trabaja la policía de Entre Ríos para garantizar la seguridad y evitar posibles conflictos.