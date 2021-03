Sigue el acampe de vecinos en calle Racedo: “La tala de árboles es innegociable”

El lunes por la mañana se registraron serios incidentes en el inicio de la obra de ensanche de calle Racedo cuando los obreros comenzaron a talar los árboles. Los vecinos de la zona ofrecieron resistencia a lo que llamaron “un ecocidio” y tuvo que intervenir la policía que pasado el mediodía informó la suspensión de los trabajos puesto que no estaban dadas las condiciones para continuar.Durante todo el día, los vecinos permanecieron en el lugar y por la noche hicieron una olla solidaria y una vigilia.En las primeras horas de este martes, los obreros llegaron y encendieron algunas máquinas bajo la atenta mirada de los defensores de los árboles.En diálogo con el programade, Laura una vecina de Racedo expresó: “Estamos tratando de seguir con esta lucha, que no es de esta cuadra, sino de todos los paranaenses, este es un espacio público que desde años compartimos con la sociedad”.Tras ello, afirmó que la obra de ensanche “no fue pedida sino impuesta, si es por pedir obras, pedimos en todas las calles, porque hay baches, hay que entubar los arroyos. Hay muchas calles que se inundan porque no tienen la contención que dan los arboles”. Y agregó: “Sentimos que no hay nadie que nos proteja como vecinos. Hoy es esta obra y mañana serán otras, así vamos a ir perdiendo los espacios verdes de la ciudad, es repudiable todo lo que está sucediendo”.Por su parte, Rubén señaló que “hicimos asamblea para ver cómo podemos hacer para que este asesinato de los arboles no continúe. Ayer sin ninguna estrategia previa y siendo muy pocos pudimos frenar la acción”.“Esta obra no tiene licencia social, hay una rotunda negativa por parte de toda la sociedad paranaense, son muy pocos los que entienden la necesidad del arbolado en la ciudad”, dijo el hombre y remarcó: “El intendente puede seguir dialogando pero hay algo que es innegociable y que es la tala de árboles”.Los cánticos y bombos se mezclan en Racedo con el ruido y el movimiento de los obreros y las máquinas. La cuadra siempre fue “tranquila” pero se despertó “para defender uno de los pulmones verdes de Paraná”.