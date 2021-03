Protestas en calle Racedo: hubo detenidos por intentar impedir la obra

Quienes pretendieron impedir el inicio de las obras de ensanche de calle Racedo fueron, registró“Tienen todo el derecho de manifestarse, pero a un costado donde no entorpezcan el trabajo y no se ponga en riesgo su trabajo”, había explicado ael subjefe de comisaría segunda, Romero.Sus declaraciones fueron previas al choque entre vecinos y ambientalistas, contra los obreros nucleados en UOCRA que llegaron hasta el lugar para “acompañar a los trabajadores”., indicó el funcionario al ratificar que “la obra se ejecutará”.Los ánimos se caldearon entre las partes en conflicto y los disturbios culminaron con la detención de algunas personas que pretendieron impedir el inicio de la obra.Uno de los ambientalistas le había indicado al comisario que “la patota de UOCRA acaba de golpearnos y patearnos”.“Es un desastre, una barbarie, un ecocidio.porque el delito ambiental va camino a ser un delito penal”, apuntó al denunciar el inicio de la tala de árboles sobre calle Racedo.En la oportunidad,. “Golpearon a un pibe porque se resistió a este desastre. Ahora, resulta que los delincuentes son los que defienden los árboles”, ironizó al denunciar el accionar de los obreros nucleados en UOCRA. “Cómo enfrentar a esta barbarie si nosotros somos gente pacífica”, se quejó. “Lo que están rompiendo tiene 80 años. Este daño es irreversible y no se recupera más”, lamentó.