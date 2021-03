"Vivas nos queremos": Paraná se suma a la marcha por el Día de la Mujer

En Paraná, desde calles Urquiza y Corrientes partió la marcha que conmemora el Día de la Mujer, como cada 8 de marzo, conoció. Llegaron hasta Casa de Gobierno donde realizaron un acto.Distintas organizaciones participan de la convocatoria, portando diferentes carteles. El que encabeza esta marcha esRecordemos que los gremios estatales se sumaron al paro por el #8M Día de las Mujeres Trabajadoras y adhirieron a la convocatoria feminista para marchar a Casa de Gobierno. Según definieron esta es "una Jornada Nacional de lucha de Mujeres y Disidencias con paros, actividades de visibilización, desconexiones, asambleas y abandono de tareas"."Paramos en todos lados, le hacemos frente a la violencia patriarcal y encrudecida. Seguimos sosteniendo el paro como herramienta feminista, como propulsor de aquello que venimos imaginando en la calle y en las asambleas, en los trabajos y en las casas y en las camas. En las escuelas, en los hospitales y barrios", aseguran desde el colectivo Ni Una Menos.Mujeres y minorías disidentes se hicieron eco de la iniciativa y se convocaron a esta concentración para "pedir Justicia" y para "seguir reclamando por la conquista de más derechos".Están presentes familiares de víctimas, hay integrantes de la Campaña por el Aborto Legal y gratuito.Una de las asistentes afirmó que se hizo presente,Varias de las presentes portaron"Somos madre e hija, marchando como todos los años., para pensar y construir", destacaron."En contra de las injusticias y de la violencia que sufrimos día a día y por un mundo mejor", definió una joven que marchó este 8M con amigas, portando un cartel que expresa:y tiene siempre presente el pedido de justicia por la joven asesinada en esa ciudad. "Si nosotras no nos movemos, no sé quién lo hará por nosotras. Pedimos justicia, no hay nadie preso por esta causa (la de Gisela López) y muchas más causas de Santa Elena", dijo." destacó otra joven que integra el grupo de amigas que decidió marchar este lunes, "como cada año" dijeron.Gran cantidad de hombres se sumaron al reclamo y marcharon, en el día de las mujeres."Estamos unidas, reclamando por más derechos. Este no es un día feliz, es un día de lucha. Seguimos pidiendo que la Justicia dé respuestas, no puede seguir habiendo femicidios y violaciones. Ojalá se levanten y hagan algo", manifestó otra de las jóvenes.Al grito de "Ni una menos, vivas nos queremos", se realizó el acto frente a Casa de Gobierno.