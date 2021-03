8M: "Que no le pase a ninguna mujer más", dijo la mamá de Julieta Riera

Se realizó en Paraná la Marcha por el Día Internacional de la Mujer. La convocatoria sumó a muchas mujeres y hombres que se concentraron en plaza 1º de Mayo para luego marchar hacia Tribunales y Casa de Gobierno.En la marcha estaba Ana, la mamá de Julieta Riera, quien expresó aque “es una jornada triste, dolorosa, estamos en la lucha. Hace un año de lo de Fátima, falta poco para que se cumpla un año del femicidio de Juli, todo junto”.“Vengo a pedir justicia por todas las mujeres, no quiero que pase más esto. Estoy muy conmovida, muy triste. Yo no quería venir a las marchas a pedir justicia por mi hija, por eso pido que no más, por ninguna más”, agregó.Cabe recordar que el femicidio de Julieta ocurrió el 30 de abril en un edificio ubicado sobre la peatonal San Martín. Allí, Jorge Julián Christe, su pareja, la habría arrojado por el balcón del 8vo piso.El acusado fue beneficiado con prisión domiciliaria luego de pagar una caución de 500 mil pesos.