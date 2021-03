Covid-19: “Si se cumple el protocolo no debería haber contagios en la escuela”

“Si se cumple el protocolo no debería haber contagios en el ambiente escolar”, así lo aseguró ael rector del Instituto Santa Ana D 90 de Paraná, Jorge Ramos. Al colegio privado asisten más de 280 alumnos.“Se presentaron los chicos de primer año, respetando los protocolos, y después hicimos pasar a los papás para que vean cómo está organizada la escuela”, explicó el directivo en relación al primero de clases presenciales en el colegio de calle Juan Garrigó 754.“Desde el 10 febrero trabajamos en la escuela para afrontar la bimodalidad, así como lo fue la virtualidad en 2020. Pero ahora tenemos este nuevo desafío y queremos tener la mejor predisposición para que tanto los alumnos como para padres y docentes puedan transitar la presencialidad con las mayores seguridades posibles”, argumentó.En relación al protocolo Covid, Ramos refirió que se distribuyeron los bancos con distanciamiento, y se dispusieron los elementos de higiene. “La higiene de las manos es fundamental, se deven sanitizar los bancos, los docentes y alumnos tienen que usar tapabocas y no se pueden prestar elementos en clase”, detalló al remarcar que “si se cumple el protocolo no debería haber contagios en el ambiente escolar”.Y continuó: “Ante un caso positivos de coronavirus, si esa burbuja no tuvo ningún contacto, saldría esa burbuja ese día y después haríamos la desinfección correspondiente; en caso que hubiese habido contacto se suspenderían todas las actividades escolares para proceder a la desinfección de todo el edificio”.“Esperábamos ansiosamente poder volver y creemos que el retorno ha sido beneficioso para los chicos porque fue un año difícil desde la virtualidad ya que ellos también aprenden en el encuentro y el vínculo con el otro porque el aprendizaje es social”, argumentó González al dar cuenta de casos de alumnos con “angustia o depresión por la falta de encuentro con sus pares y el docente”.