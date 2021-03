Después de casi un año, volvieron a verse guardapolvos y uniformes en las calles

Protocolo Covid

Inicia este lunes 1º de marzo el ciclo lectivo 2021 y en ese marco, el retorno de los alumnos a las aulas en las escuelas entrerrianas con aulas burbuja y protocolo Covid. No obstante, tres de los gremios docentes anunciaron paros desde hoy y hasta el miércoles, y otro una huelga de 48 horas a partir del miércoles.registró con sus cámaras aéreas la llegada de los estudiantes a los colegios del Centro Familiar Cristiano, de la Iglesia Bautista Cinco Esquinas, y Nuestra Señora del Huerto, ubicado en pleno microcentro paranaense.Para el regreso a las aulas, según el Protocolo Marco elaborado por el Consejo General de Educación (CGE), el uso del tapabocas será permanente dentro de la institución y el respeto de la distancia de entre 1,5 metros y 2 metros.Si se detecta a un niño o un docente que haya tenido contacto estrecho con un caso positivo el protocolo prevé que se aísle a todo el curso. Y en el caso de que el alumno sea diagnosticado con Covid-19, se determina una suspensión de actividades y la desinfección de las instalaciones. Además se debe informar al sistema de salud para realizar un seguimiento.visitó, además, el inicio de clases en la escuela técnica Nº2 “Alte. G. Brown”, cuya terminalidad está orientada en Administración de empresas, Industria del vestir y Gastronomía.“Tratamos de cumplir con los protocolos de Provincia y Nación para tener un ciclo lectivo lo más sano y agradable posible, porque el año pasado fue traumático tanto para los alumnos, como para padres y docentes”, aseguró ael vicerrector de la Escuela técnica Nº2 “Alte. G. Brown”, Luis Maidana. “Esta presencialidad es dura e impactante, sobre todo para los más chiquitos que vienen de la primaria”, agregó al respecto.En relación a los protocolos, detalló que “los alumnos ingresarán de forma dispar, en distintos horarios, para que no haya aglomeración de personas y por la reducción horaria, también tuvieron que acomodarse las horas catedra”.“El acto de izamiento de la bandera no podrá ser, para evitar la manipulación de la bandera y las cintas, por eso ya estará izada cuando los chicos estén en la escuela”, destacó.Según indicó Maidana, “las aulas fueron demarcadas, ingresan 10 alumnos, más el docente, y se respeta el metro y medio de distancia; además de alcohol en gel y paño humedecido con cloro”.“Las clases serán por grupos, mientras uno esté en la presencialidad, el otro en la virtualidad o ejerciendo otras actividades, ya sea, talleres o educación física”, aclaró al dar cuenta que la jornada de clases será de cuatro horas.“Los recreos también serán dispares; cada curso tendrá sus horarios y patios separados para que no haya aglomeraciones”, refirió al sumar que “el comedor repartirá un bolsón y las familias podrán disponer de él”.La rectora de la Técnica Nº2 “Alte. G. Brown”, Carolina Zárate complicado, agradeció la presencia de los preceptores que, más allá de adherir a la medida de fuerza, acompañaron la jornada para explicar a los chicos de 1º año cómo trabajamos y los ambientes del establecimiento.“El acatamiento al paro por parte de los docentes es del 100%, pero los directivos debemos garantizar que la escuela esté abierta por el derecho a la educación y para dale una cálida bienvenida a los estudiantes que, después de un año difícil, es bueno que puedan volver a la escuela”, ponderó la directiva.“Tenemos muchos alumnos que se desconectaron virtualmente. De hecho, hubo algunos padres que pidieron que el chico reingrese en el año que le tocaba el año pasado para no perder saberes y el resto tiene posibilidades hasta el 12 de marzo o del 5 al 9 de abril; o según la cantidad de materias, pueden hacer el proceso de promoción acompañada”, detalló Zárate al remarcar que los estudiantes “tienen muchas posibilidades” para la recuperación de saberes. “Incentivamos a que los chicos puedan entregar los trabajos que se realizaron el año pasado para que no tengan que reingresar en el año anterior”, destacó.